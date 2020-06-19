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    Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetlerin tek bir kartta birleşeceğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. En dikkat çekici konu başlıklarından biri yeni kimlik kartlarına yönelik oldu.

    Bakan Soylu, kesin bir tarih vermemekle birlikte kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetlerin tek bir kartta birleşeceğini duyurdu. Soylu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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    “Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetlerimiz tek kartta birleşmiş olacak. Atrık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye’ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Jandarma-polis ehliyete bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak”

    Ayrıca Bkz. "TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı"

    Yeni çipli TC kimlik kartlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, sadece bu kartları kullanarak yapabileceğimiz işlemler de çoğalmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni TC kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden para çekme döneminin başladığı da duyurulmuştu.

    Türkiye’de 45 milyonu aşkın kişide çipli yeni kimlik kartı bulunuyor. 2023’te kadar herkesin yeni bu kartları kullanması hedefleniyor. Eski kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-yakin-zamanda-mujdeyecegiz-dedi-ve-duyurdu-artik-ehliyetimizi-yanimizda-tasimamiz-gerekmeyecek-41545519 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ugur.k (uğur kara) 5 sa. en beğenilen
    Otobüs kartları olarak da kullanalım her şehirde farklı sistem var
    1 Yanıt Yanıtla +51
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    sarkat 5 sa. ugur.k
    Bence güvenlik açısından riskli şahsen ben kullanmam. Bunun yerine tüm türkiyede kullanılan bir kart çıkarılması daha uygun
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    enizam 5 sa.
    Bence tümüyle gereksiz bir masraf ve efor. Daha kimlik ve ehliyetleri yeni değiştirmişlerdi.
    Yeni sistemde tek kartı kaybettin mi kim olduğunu neyle ispatlayacaksın?
    Hem bazı zayıf hafızalılar doğum yılını pin olarak kullanıyor.
    Kartı çalan, aynı zamanda deneyebileceği doğum tarihi bilgilerine de sahip olacak.

    Sonuçları düşünmeden işe kalkışıyorlar.
    Bence tümüyle gereksiz bir masraf ve efor. Daha kimlik ve ehliyetleri yeni değiştirmişlerdi. Yeni sistemde tek kartı kaybettin mi kim olduğunu neyle ispatlay...
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    5 Yanıt Yanıtla +49
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 5 sa. enizam
    Şuan elimizdeki çipli kimliklere uygulanmayacak mı bu? Yeni başvuru mu olacak emin misiniz?
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    tunc4y (Tuncay ak) 5 sa. enizam
    Sizin düşünebildiğinizi onlar düşünmemiş midir ? Yanlış anlamayın bir tek siz mi akıllısınız? 50 tane kart taşımanıza gerek yok deniyor 50 tane kartı iptal edilecek demiyor. Ehliyetiniz , banka kartınız vs kullanılmaya devam edecek , sadece tek karta bağlayıp kullanabileceksiniz. kaybettiğinizde elinizde olan ehliyetinizi kullanabilirsiniz yani. O zayıf hafızalı insanların akılsızlığı devlet ne yapsın ona ? Sen 1234 kullanırsan şifreni devletin suçu ne ?
    1 Yanıt Yanıtla +45
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    amacsızpanda 5 sa. enizam
    Yeri gelince bilim , ilim cart curt

    Yeri gelince de gereksiz



    Nasıl gereksiz olur acaba?

    Yada mesele gereksizligi mi yoksa Turkiyenin dijital yapılanmasının cağ atlaması mi sizi rahatsız eden? Yada sizdeki muzmin hastalık olan



    NE YAPARLARSA YAPSINLAR PISLIK ATARIZ YINE



    Olayı mi?



    Türkiye digital devlet hizmetleri konusunda cağ atladı cağ. Her yönüyle. Ve olduğu yerde durmadan kendini geliştirmeye çalışıyor . Buna da bunlar gereksiz diyor işte. Ah ah. Ne desek hikaye
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    tunc4y (Tuncay ak) 5 sa. enizam
    Sizin düşünebildiğinizi onlar düşünmemiş midir ? Yanlış anlamayın bir tek siz mi akıllısınız? 50 tane kart taşımanıza gerek yok deniyor 50 tane kartı iptal edilecek demiyor. Ehliyetiniz , banka kartınız vs kullanılmaya devam edecek , sadece tek karta bağlayıp kullanabileceksiniz. kaybettiğinizde elinizde olan ehliyetinizi kullanabilirsiniz yani. O zayıf hafızalı insanların akılsızlığı devlet ne yapsın ona ? Sen 1234 kullanırsan şifreni devletin suçu ne ?
    Sizin düşünebildiğinizi onlar düşünmemiş midir ? Yanlış anlamayın bir tek siz mi akıllısınız? 50 tane kart taşımanıza gerek yok deniyor 50 tane kartı iptal edil...
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    alito (A. Teyfik Görmez) 5 sa. tunc4y
    Sistemin şifre olarak doğum tarihini kabul etmemesi lazım. Bu kadar basit aslında.
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    Darch 1 sa.
    Burada savunanların çoğu "ben kasiyere kimliğimi uzatmam arkadaş" diye ilk başta ayaklanacak insanlardır.

    Daha neye onay verdiğini bilmeden sevinen bir kitleden bahsediyoruz, tüm kartların kimlik kartında birleşmesi demek olası bir çalınma durumunda donuna kadar soyulman demek. Üzerine kredi çeken mi dersin, mobil hat açıp üzerinden sana borç çıkartan mı dersin, tüm banka hesaplarını boşaltan mı dersin, oluşabilecek güvenlik açığının haddi hesabı olmaz.

    Kötü niyetli bir kişi ve pos makinesi = Kimliği çalınanın hayatının kayması
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 42 dk. Darch
    Kağıttan basılma kimliklerle dediğiniz dolandırıcılıklar yıllardır yapıldı. İnsanların üstüne kağıt kimliği üzerinden şirket açıldı, hat çıkarıldı, vs. vs.



    Eeee kimlikler kağıt olarak kalınca ne oldu?



    Şifresini değiştirmeye bile üşenen insanlar önce saçma alışkanlıklarından kurtulup bilinçlenmeli.
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    eregenthov44 (hakan ) 1 sa.
    Devletimiz ne zaman güzel bir şey yapsa bazı hainlerin gözüne batıyor, her şeye karşı muhalif olmaya devam ettiğiniz sürece ilerleyemeyiz.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 34 dk. eregenthov44
    her şeye muhalif olunabilir, her şey eleştirilebilir, yönetici iyi bir şey yapsa da eleştirilebilir, seçilmişlerin asli görevi pohpohlanmak değildir.
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    routemaster (Snn Y) 8 dk. eregenthov44
    Sen once git bir muhalif kelimesinin anlamini ve ne gibi baglamda kullanildigini ogren, sonra konus. Kullanman gereken kelime tamlamasi "karsi cikmak" olacakti. Muhalif ne demek?? ?????? Savastamisin???????? Karsi cephedemi savasiyon????????


    Ayrica hukumetin karsisindaki partilere muhalefet denir, muhalif denmez.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 sa.
    bende tam olarak bunu bekliyordum. eski kimlik kartı ve eski ehliyet ile dolaşıyoruz:) cüzdanda tek kart ne güzel
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    Darch 2 sa.
    Ek ücret almak için icat çıkarmışlar.

    Madem böyle bir şey vardı, en başından ayarlasaydınız ya.

    Ne biçim devlet yönetiyorsunuz, 2 sene sonra ne yapacağını bilmeyen hükümet mi olur?
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    bytradm (adem ademy) 2 sa.
    madem öyle oluyordu niye 45 milyona
    ikinci işlem yaptırdınız da tek seferde halletmediniz?
    harcı boşverin isanların vaktine kimse bedel biçemez.
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    CagriErcan (Muhammet Çağrı Ercan) 2 sa.
    Aylık 90 TL'de vatandaşlık aidatı kesileceğini de söyledi mi acaba sayın bakan?
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    FatihTSFC 2 sa.
    Artık birleştirsinler, her sene birleştirme haberi çıkıyor.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 sa.
    Ehliyetimi yenilemeyeyim o zaman. Birleşecek nasılsa.
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 2 sa.
    Gerekliydi, iyi oldu.



    Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca işlerini iyi yapıyorlar, helal olsun.
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    kralkarga (Arda Sinanoğlu) 2 sa.
    vatandaşlık puanı da isteriz, bu kadar takip yetmez bize.
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