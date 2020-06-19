Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. En dikkat çekici konu başlıklarından biri yeni kimlik kartlarına yönelik oldu.

Bakan Soylu, kesin bir tarih vermemekle birlikte kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetlerin tek bir kartta birleşeceğini duyurdu. Soylu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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“Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetlerimiz tek kartta birleşmiş olacak. Atrık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye’ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Jandarma-polis ehliyete bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak”

Ayrıca Bkz. "TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı"

Yeni çipli TC kimlik kartlarının hayatımıza girmesiyle birlikte, sadece bu kartları kullanarak yapabileceğimiz işlemler de çoğalmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni TC kimlik kartlarıyla PTT ATM’lerinden para çekme döneminin başladığı da duyurulmuştu.

Türkiye’de 45 milyonu aşkın kişide çipli yeni kimlik kartı bulunuyor. 2023’te kadar herkesin yeni bu kartları kullanması hedefleniyor. Eski kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-yakin-zamanda-mujdeyecegiz-dedi-ve-duyurdu-artik-ehliyetimizi-yanimizda-tasimamiz-gerekmeyecek-41545519

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