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    TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı

    Çipli yeni TC kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden para çekme dönemi başladı. PTT hesabınız olmasa bile şubeye girip sıra beklemeye gerek kalmadan ATM'den para çekebileceksiniz.
    1 gün
    13,2b
    10
    26
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı
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    Yeni TC kimlik kartları, üzerindeki çip teknolojisi sayesinde bankacılık işlemleri ve ödemelerde kullanılabilecek yapıya sahip. Bugüne kadar altyapı yetersizliğinden dolayı bu tarz işlemlerde kullanılmayan yeni kimlik kartları artık PTT'den para çekmek için kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk oyun stüdyosu Peak resmen satıldı: 1.8 milyar dolar"

    Bundan sonra kısa çalışma ödeneği, sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek. Bugünden itibaren PTT’de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar kimliklerini ATM’ye okutarak kendisine yatan parayı çekebiliyor. Kart şifresi olarak kimlik çıkartılırken nüfus müdürlüklerinden verilen PIN şifresi giriliyor. İlgili ödemeler için PTT şubelerinde büyük yoğunluk oluyor ve hem vatandaşın sıra beklemesi gerekiyor hem de koronavirüsün yayılma ihtimali artıyordu. Yeni kimlik kartı olan kişiler şubede sıra beklemeden ATM'den işlem yapabiliyor böylelikle koronavirüsün bulaşma ihtimali düşürülüyor.

    Bu sayede yeni kimlik kartlarının ödeme işlemlerinde kullanılması yolunda ilk somut adım atılmış oldu. Türkiye’de 45 milyonu aşkın kişide çipli yeni kimlik kartı bulunuyor. 2023’te kadar herkesin yeni bu kartları kullanması hedefleniyor. Eski kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.



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    SaB0 (M KSKN) 1 gün en beğenilen
    Atm kimlik kartımı yuttu..
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    Rachsuchtig 1 gün SaB0
    Vatandaşlığın iptal edilmiştir ondan
    Yanıtla +11
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    kayamtky 1 gün SaB0
    kart yutma olayı gerçekten var, en yeni yorumum da ayrıntısıyla anlattım.
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    takıntım (AHMET BALKANOĞLU) 1 gün
    Sıra varsa illa bekleyeceksin. kartın sanki önceliği var
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    Rachsuchtig 1 gün SaB0
    Vatandaşlığın iptal edilmiştir ondan
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Bugün denedim, atm biraz cazırt cuzurt edip kartı geri verdi.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Devlet 45,000,000 Kişinin kimlik bilgilerini önce deepweb'den silsin sonra....
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    Kampaku 15 sa. yeni yorumcu
    Ayrıca yıpranma payı da göz önünde tutulmalı. Bank kartları çok kolay yenileniyor.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 18 sa.
    Kartımı ATM yuttu
    -Kimliğinizi alabilir miyim?
    Lan geri zekalı zaten kimlik kartımı yuttu.
    -Hmm o zaman ehliyet varsa alayım
    Ehliyetim yok
    - O zaman evlilik cüzdanınızı alayım
    Evli değilim öfff
    - O zaman kaymakamlıktan yazı alıp gelir

    ve the end :))
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    av_erkam89 (SEB ) 20 sa.
    Acaba bu gibi teknolojileri bizim insanımız tam olarak ne zaman kullanacak
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    kayamtky 1 gün
    Size şaka gibi gelecek anlatacaklarım, ama değil;
    Oturduğum semtte tek postane ve 2 ptt atm var.
    % 70 yürüme engelli akrabamın yaşlılık maaşını, normal ptt kart ile ben atm den çekerken atm kartı yutuyordu, kart yutma olasılığı %60, bu bir çok defa oldu. Her 2 atm de bunu yapıyordu.

    PTT görevlisin den ptt kartı geri almak istediğimiz de, "şu anda yoğunluktan müsait değiliz, 2-3 gün sonra kart sahibiyle birlikte gelin " diyordu, yaşlı akrabam zaten zor yürüyor, ek masrafla taksi tutup onu postaneye zar zor götürüyorduk, kartı alıyorduk.

    Her ptt atm sine gidişte bende bir stress, acaba kartımı yine yutucak mı diye. Çünkü kartı geri almak için yaşayacağım eziyetler geliyor aklıma.
    Kart yutmadığı zaman kendimi çok şanslı sayıyordum
    .
    Baktım bu böyle olmayacak, artık ptt atm sinden para çekmemeye, başka bankaların ortak atm sinden çekmeye karar verdim, tabii 10 TL civarı komisyon karşışılığın da.

    Özetle,
    Yaklaşık 1 senedir PTT atm sinden değil, başka bankanın ortak atm sinden para çekiyorum, evet ortak atm ye 10 tL komisyon ücreti ödüyoruz ama hiç olmazsa kafam rahat.
    Ptt nin diğer atm lerini bilmiyorum ama, bizim burada ptt atm teknolojisi ve yazılımı çok kötü, şikayetlere rağmen bir türlü düzelmedi.

    TC kimlik kartıyla para çekme iyi bir uygulama, ama PTT ilk önce ATM teknolojisini diğer bankaların seviyesine getirsin.
    Şimdi benim yerimde olsanız, TC kimlik kartıyla ptt atm sinden para çeker misiniz...
    Yanıtla +7
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    alışverişte kullanabiliyor muyuz acaba?
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    armax (H T) 1 gün
    3-5 yıl içerisinde e-devlet online başvuru ile kimlik kartı "yenileme" başvurusunun yapılacağını tahmin ediyorum.

    Nüfus müdürlüğünde parmak izi ile okutularak kimlik sahibine teslim edilir.
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün
    2023'e kadar eski kimlikle devam
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    13248 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    yeni tc kimlik kartı, çipli tc kimlik kartı ve
    5 etiket daha ödeme ptt işkur kısa çalışma ödeneği Bilim ve Teknoloji
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