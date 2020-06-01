TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı

Yeni TC kimlik kartları, üzerindeki çip teknolojisi sayesinde bankacılık işlemleri ve ödemelerde kullanılabilecek yapıya sahip. Bugüne kadar altyapı yetersizliğinden dolayı bu tarz işlemlerde kullanılmayan yeni kimlik kartları artık PTT'den para çekmek için kullanılabiliyor.
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Bundan sonra kısa çalışma ödeneği, sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek. Bugünden itibaren PTT’de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar kimliklerini ATM’ye okutarak kendisine yatan parayı çekebiliyor. Kart şifresi olarak kimlik çıkartılırken nüfus müdürlüklerinden verilen PIN şifresi giriliyor. İlgili ödemeler için PTT şubelerinde büyük yoğunluk oluyor ve hem vatandaşın sıra beklemesi gerekiyor hem de koronavirüsün yayılma ihtimali artıyordu. Yeni kimlik kartı olan kişiler şubede sıra beklemeden ATM'den işlem yapabiliyor böylelikle koronavirüsün bulaşma ihtimali düşürülüyor.
Bu sayede yeni kimlik kartlarının ödeme işlemlerinde kullanılması yolunda ilk somut adım atılmış oldu. Türkiye’de 45 milyonu aşkın kişide çipli yeni kimlik kartı bulunuyor. 2023’te kadar herkesin yeni bu kartları kullanması hedefleniyor. Eski kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.
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-Kimliğinizi alabilir miyim?
Lan geri zekalı zaten kimlik kartımı yuttu.
-Hmm o zaman ehliyet varsa alayım
Ehliyetim yok
- O zaman evlilik cüzdanınızı alayım
Evli değilim öfff
- O zaman kaymakamlıktan yazı alıp gelir
ve the end :))
Oturduğum semtte tek postane ve 2 ptt atm var.
% 70 yürüme engelli akrabamın yaşlılık maaşını, normal ptt kart ile ben atm den çekerken atm kartı yutuyordu, kart yutma olasılığı %60, bu bir çok defa oldu. Her 2 atm de bunu yapıyordu.
PTT görevlisin den ptt kartı geri almak istediğimiz de, "şu anda yoğunluktan müsait değiliz, 2-3 gün sonra kart sahibiyle birlikte gelin " diyordu, yaşlı akrabam zaten zor yürüyor, ek masrafla taksi tutup onu postaneye zar zor götürüyorduk, kartı alıyorduk.
Her ptt atm sine gidişte bende bir stress, acaba kartımı yine yutucak mı diye. Çünkü kartı geri almak için yaşayacağım eziyetler geliyor aklıma.
Kart yutmadığı zaman kendimi çok şanslı sayıyordum
.
Baktım bu böyle olmayacak, artık ptt atm sinden para çekmemeye, başka bankaların ortak atm sinden çekmeye karar verdim, tabii 10 TL civarı komisyon karşışılığın da.
Özetle,
Yaklaşık 1 senedir PTT atm sinden değil, başka bankanın ortak atm sinden para çekiyorum, evet ortak atm ye 10 tL komisyon ücreti ödüyoruz ama hiç olmazsa kafam rahat.
Ptt nin diğer atm lerini bilmiyorum ama, bizim burada ptt atm teknolojisi ve yazılımı çok kötü, şikayetlere rağmen bir türlü düzelmedi.
TC kimlik kartıyla para çekme iyi bir uygulama, ama PTT ilk önce ATM teknolojisini diğer bankaların seviyesine getirsin.
Şimdi benim yerimde olsanız, TC kimlik kartıyla ptt atm sinden para çeker misiniz...
Nüfus müdürlüğünde parmak izi ile okutularak kimlik sahibine teslim edilir.
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