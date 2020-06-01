TC kimlik kartıyla para çekme dönemi başladı

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Yeni TC kimlik kartları, üzerindeki çip teknolojisi sayesinde bankacılık işlemleri ve ödemelerde kullanılabilecek yapıya sahip. Bugüne kadar altyapı yetersizliğinden dolayı bu tarz işlemlerde kullanılmayan yeni kimlik kartları artık PTT'den para çekmek için kullanılabiliyor.

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Bundan sonra kısa çalışma ödeneği, sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek. Bugünden itibaren PTT’de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar kimliklerini ATM’ye okutarak kendisine yatan parayı çekebiliyor. Kart şifresi olarak kimlik çıkartılırken nüfus müdürlüklerinden verilen PIN şifresi giriliyor. İlgili ödemeler için PTT şubelerinde büyük yoğunluk oluyor ve hem vatandaşın sıra beklemesi gerekiyor hem de koronavirüsün yayılma ihtimali artıyordu. Yeni kimlik kartı olan kişiler şubede sıra beklemeden ATM'den işlem yapabiliyor böylelikle koronavirüsün bulaşma ihtimali düşürülüyor.

Bu sayede yeni kimlik kartlarının ödeme işlemlerinde kullanılması yolunda ilk somut adım atılmış oldu. Türkiye’de 45 milyonu aşkın kişide çipli yeni kimlik kartı bulunuyor. 2023’te kadar herkesin yeni bu kartları kullanması hedefleniyor. Eski kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz.

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