Baldur’s Gate 4 oynanabilir durumdayken iptal edilmiş

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Tam Boyutta Gör Geçen yılın en iyi oyunu ödülünü alan ve 20 milyona yakın bir satış rakamına ulaşan Baldur’s Gate 3 yapımının bir DLC veya devam oyununa sahip olmayacağı açıklanmıştı. Stüdyo aslında devam projelerinde önemli aşama kaydettiklerini ancak yine de iptal ettiklerini itiraf etti.

Baldur’s Gate 4 şanslı kişiler tarafından oynanmış

Larian Studios şefi Swen Vincke, çok merak edilen Baldur’s Gate 4 konusuna açıklık getirdi. Vincke Baldur’s Gate 3 oyunu için aslında 3 yıldır bir DLC üzerinde çalıştıklarını ancak aradan geçen zamanın bir DLC’ye değmeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Baldur's Gate 3 15 milyon kopyayı aştı: Devamı olmayacak 4 ay önce eklendi

Bunun üzerine ekibin yeni bir karar alarak Baldur’s Gate 4 adıyla bu DLC paketini yeni bir oyuna dönüştürmek için kolları sıvadığını belirten Vincke, oyunun belirli bir seviyede oynanabilir olduğunu ve test aşamasında oldukça beğenildiğini dile getiriyor.

Ne var ki yeni ve daha büyük bir proje ortaya koyma düşüncesi ağır basınca ekip, Baldur’s Gate 4 projesini de iptal etme kararı almış. Böylece Baldur’s Gate 3 ile hikayenin de son noktası koyulmuş. Ekibin Divinity serisi üzerinde çalıştığı iddiaları daha ağır basıyor.

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