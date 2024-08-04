Baldur’s Gate 4 oynanabilir durumdayken iptal edilmiş

Baldur’s Gate 4 şanslı kişiler tarafından oynanmış
Larian Studios şefi Swen Vincke, çok merak edilen Baldur’s Gate 4 konusuna açıklık getirdi. Vincke Baldur’s Gate 3 oyunu için aslında 3 yıldır bir DLC üzerinde çalıştıklarını ancak aradan geçen zamanın bir DLC’ye değmeyeceğini düşündüklerini belirtti.
Bunun üzerine ekibin yeni bir karar alarak Baldur’s Gate 4 adıyla bu DLC paketini yeni bir oyuna dönüştürmek için kolları sıvadığını belirten Vincke, oyunun belirli bir seviyede oynanabilir olduğunu ve test aşamasında oldukça beğenildiğini dile getiriyor.
Ne var ki yeni ve daha büyük bir proje ortaya koyma düşüncesi ağır basınca ekip, Baldur’s Gate 4 projesini de iptal etme kararı almış. Böylece Baldur’s Gate 3 ile hikayenin de son noktası koyulmuş. Ekibin Divinity serisi üzerinde çalıştığı iddiaları daha ağır basıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.