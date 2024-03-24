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    Baldur's Gate 3 15 milyon kopyayı aştı: DLC veya devam oyunu olmayacak

    2023'ün en iyi oyunu ödülü dahil 6 ödül alan Baldur's Gate 3'ün toplam satış rakamları paylaşıldı. Oyunun geliştiricisi Larian Studios'a göre serinin devamı olmayacak.
    Baldur's Gate 3 15 milyon kopyayı aştı: Devamı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı Baldur's Gate 3, bildiğiniz gibi 6 ödül dahil yılın en iyi oyunlardan biri oldu. Hatta bu başarı, günümüzde halen sürüyor ve oyunun Steam listelerinden düşmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde ise, Baldur's Gate 3'ün toplam ne kadar sattığı ortaya çıktı. 15 milyon kopyayı aştı.

    Baldur's Gate 3, 15 milyon kopyayı aştı

    Kaçıranlar için yaklaşık bir ay önce Larian'dan Michael Douse, Baldur's Gate 3'ün 10 milyon adetten ''çok daha fazla'' sattığını açıklamıştı. Larian CEO'su Swen Vincke ise, yeni bir röportajda bu rakama açıklık getirdi ve Baldur's Gate 3'ün Divinity Original Sin 2'yi neredeyse ikiye katladığını belirtti. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu yaklaşık 15 milyonluk bir rakama işaret ediyor.

    Söz konusu rakamın Larian için inanılmaz bir başarı olduğunu belirtelim. Ayrıca Divinity'de olduğu gibi Nintendo Switch ve iPad'e ulaşırsa rakamların daha da katlandığını görebiliriz. Ancak kötü haber şu ki, Baldur's Gate 3 için herhangi bir DLC veya devam oyunu planlanmıyor. Larian'ın kurucusu bu kararın ardındaki düşünceyi şu şekilde açıkladı:

    Baldur's Gate 3 söz konusu olduğunda, herkes bize 'DLC yapmalısınız ve gerçekten bir devam oyununa başlamalısınız, bu çok başarılı ve çok para kazandırdı' diyordu. Bir süre için, evet, yapmamız gereken bu, planlarımızı değiştirmeli ve bunu yapmalıyız dedim. Ekip gerçekten de evet, bunu yapmalıyız dedi.

    Ama daha sonra yıl içinde bunun için yaratılmadığımızı fark ettim. Bu Larian'ın tam tersi bir şey. Biz büyük ve yeni şeyler yapmak istiyoruz, daha önce yaptığımız şeyleri tekrarlamak istemiyoruz, bu yüzden bunu yapmayacağımızı söyledik. Bu yüzden, bir sonraki ve daha büyük olan orijinal planımıza geri döndük.

    Peki Larian'ı sırada ne bekliyor? Aktarıldığı kadarıyla Baldur's Gate 3'ten sonra iki oyun seçildi. Bu oyunların neler olacağı ise belirsiz ancak büyük, iddialı, Larian'ın daha önce yaptıklarından farklı ama aynı zamanda tanıdık olacak. Larian'ın aklında ne olduğunu tahmin etmek tabi ki zor. Ancak Divinity serisine işaret ediliyor olabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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