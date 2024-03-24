Baldur's Gate 3 15 milyon kopyayı aştı: DLC veya devam oyunu olmayacak

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı Baldur's Gate 3, bildiğiniz gibi 6 ödül dahil yılın en iyi oyunlardan biri oldu. Hatta bu başarı, günümüzde halen sürüyor ve oyunun Steam listelerinden düşmediğini görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde ise, Baldur's Gate 3'ün toplam ne kadar sattığı ortaya çıktı. 15 milyon kopyayı aştı.

Baldur's Gate 3, 15 milyon kopyayı aştı

Kaçıranlar için yaklaşık bir ay önce Larian'dan Michael Douse, Baldur's Gate 3'ün 10 milyon adetten ''çok daha fazla'' sattığını açıklamıştı. Larian CEO'su Swen Vincke ise, yeni bir röportajda bu rakama açıklık getirdi ve Baldur's Gate 3'ün Divinity Original Sin 2'yi neredeyse ikiye katladığını belirtti. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu yaklaşık 15 milyonluk bir rakama işaret ediyor.

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Söz konusu rakamın Larian için inanılmaz bir başarı olduğunu belirtelim. Ayrıca Divinity'de olduğu gibi Nintendo Switch ve iPad'e ulaşırsa rakamların daha da katlandığını görebiliriz. Ancak kötü haber şu ki, Baldur's Gate 3 için herhangi bir DLC veya devam oyunu planlanmıyor. Larian'ın kurucusu bu kararın ardındaki düşünceyi şu şekilde açıkladı:

Baldur's Gate 3 söz konusu olduğunda, herkes bize 'DLC yapmalısınız ve gerçekten bir devam oyununa başlamalısınız, bu çok başarılı ve çok para kazandırdı' diyordu. Bir süre için, evet, yapmamız gereken bu, planlarımızı değiştirmeli ve bunu yapmalıyız dedim. Ekip gerçekten de evet, bunu yapmalıyız dedi.



Ama daha sonra yıl içinde bunun için yaratılmadığımızı fark ettim. Bu Larian'ın tam tersi bir şey. Biz büyük ve yeni şeyler yapmak istiyoruz, daha önce yaptığımız şeyleri tekrarlamak istemiyoruz, bu yüzden bunu yapmayacağımızı söyledik. Bu yüzden, bir sonraki ve daha büyük olan orijinal planımıza geri döndük.

Peki Larian'ı sırada ne bekliyor? Aktarıldığı kadarıyla Baldur's Gate 3'ten sonra iki oyun seçildi. Bu oyunların neler olacağı ise belirsiz ancak büyük, iddialı, Larian'ın daha önce yaptıklarından farklı ama aynı zamanda tanıdık olacak. Larian'ın aklında ne olduğunu tahmin etmek tabi ki zor. Ancak Divinity serisine işaret ediliyor olabilir.

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Baldur's Gate 3 15 milyon kopyayı aştı: Devamı olmayacak