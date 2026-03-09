MASAK duyurdu: Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni kurallar 15 Mart 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek. Para transferlerine açıklama şartı, yeni kategoriler ve yüksek tutarlı transferlerde belge zorunluluğu başlıyor.

400 bin TL'nin üzerindeki transferlerde açıklama zorunlu

MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre 400 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak. MASAK daha önceki duyurusunda 200 bin TL’nin üzerindeki para transferleri için zorunlu olacağını duyurmuştu ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda bu limit iki kat artırılarak 400 bin TL’ye yükseltildi.

İlk kez bir canlının beyni bilgisayarda canlandırıldı 10 sa. önce eklendi

Açıklama boş geçilemeyecek

200 bin TL’nin üzerindeki para transferlerinde açıklama metni banka tarafından kontrol edilecek. 20 karakterden daha kısa açıklamalar veya açıklamanın yetersiz görülmesi durumunda transfer işlemi onaylanmayacak. Ayrıca karakter sınırını doldurmak için anlamsız rastgele yazılan ifadeler de ret sebebi sayılacak.

Yeni hazır kategoriler ekleniyor

15 Mart’tan itibaren, bankalar para açıklamalarında mevcut kategorilere ek olarak şu başlıkları da seçenekler arasına ekleyecek:

Gayrimenkul alımı

Araç alımı

Borç ödeme

Bağış

Sigorta ve sağlık harcamaları

Kripto varlık işlemleri

Şans oyunu ödemeleri

Danışmanlık hizmetleri

Bankalar ek bilgi talep edebilecek

Yeni dönemde para transferlerinde detaylı açıklama girmek yerine “Diğer” veya “Bireysel Ödeme” gibi hazır seçeneklerden birini seçen müşteriler de mercek altına alınacak. Bankalar, şüpheli gördükleri işlemlerde müşteriden ek bilgiler talep edecek.

"Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak

Yüksek tutarlı transferlerde ise ek yükümlülükler devreye giriyor. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Bu form işlemin detaylarını, tarafların bilgilerini ve paranın kaynağını içeren bir belgedir. Form bankalar tarafından MASAK'a iletilecek.

20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise durum daha da ciddi. Bu tutardaki transferlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgelerin sunulması gerekecek. Miras, gayrimenkul satışı, şirket kâr payı gibi meşru gelir kaynaklarının belgelenmesi istenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

MASAK duyurdu: Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: