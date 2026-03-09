Giriş
    MASAK duyurdu: Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor

    MASAK, yüksek tutarlı para transferi işlemlerinde izlenebilirliği artırmak için yeni kuralları devreye alıyor. 15 Mart'ta IBAN'a para transferinde detaylı açıklama zorunluluğu başlıyor.

    MASAK duyurdu: Para transferinde yeni dönem 15 Mart'ta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni kurallar 15 Mart 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek. Para transferlerine açıklama şartı, yeni kategoriler ve yüksek tutarlı transferlerde belge zorunluluğu başlıyor.

    400 bin TL'nin üzerindeki transferlerde açıklama zorunlu

    MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre 400 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde, işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak. MASAK daha önceki duyurusunda 200 bin TL’nin üzerindeki para transferleri için zorunlu olacağını duyurmuştu ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda bu limit iki kat artırılarak 400 bin TL’ye yükseltildi.

    Açıklama boş geçilemeyecek

    200 bin TL’nin üzerindeki para transferlerinde açıklama metni banka tarafından kontrol edilecek. 20 karakterden daha kısa açıklamalar veya açıklamanın yetersiz görülmesi durumunda transfer işlemi onaylanmayacak. Ayrıca karakter sınırını doldurmak için anlamsız rastgele yazılan ifadeler de ret sebebi sayılacak.

    Yeni hazır kategoriler ekleniyor

    15 Mart’tan itibaren, bankalar para açıklamalarında mevcut kategorilere ek olarak şu başlıkları da seçenekler arasına ekleyecek:

    • Gayrimenkul alımı
    • Araç alımı
    • Borç ödeme
    • Bağış
    • Sigorta ve sağlık harcamaları
    • Kripto varlık işlemleri
    • Şans oyunu ödemeleri
    • Danışmanlık hizmetleri

    Bankalar ek bilgi talep edebilecek

    Yeni dönemde para transferlerinde detaylı açıklama girmek yerine “Diğer” veya “Bireysel Ödeme” gibi hazır seçeneklerden birini seçen müşteriler de mercek altına alınacak. Bankalar, şüpheli gördükleri işlemlerde müşteriden ek bilgiler talep edecek.

    "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak

    Yüksek tutarlı transferlerde ise ek yükümlülükler devreye giriyor. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Bu form işlemin detaylarını, tarafların bilgilerini ve paranın kaynağını içeren bir belgedir. Form bankalar tarafından MASAK'a iletilecek.

    20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise durum daha da ciddi. Bu tutardaki transferlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgelerin sunulması gerekecek. Miras, gayrimenkul satışı, şirket kâr payı gibi meşru gelir kaynaklarının belgelenmesi istenecek. 

