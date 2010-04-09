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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Barack Obama'nın hibrit otomobil isteği geri çevrildi

9 yıl
26,6b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak hibrit otomobilleri seviyor, yaygınlaşmalarını diliyoruz. Konvansiyonel motor teknolojisini yeni nesil elektik motorlarıyla harmanlayan bu araçlar, çevreci olmalarının yanı sıra ciddi anlamda yakıt tasarrufu da sağlıyorlar. İlk örnekleri ülkemiz pazarına da giren hibrit yani melez otomobiller için önemli bir gelişme, güvenlik gerekçesiyle kabul görmedi. Çevre temalı, yeşil dostu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Amerika başkanı Barack H. Obama'nın hibrit otomobil isteği, Gizli Sevis tarafından kabul görmedi. Cadillac tarafından üretilen "the beast" isimli başkanlık limuzini yerine hibrit teknolojili Cadillac Escalade düşünülürken, acil güvenlik gereksinimlerinin, hibrit motor teknolojisiyle kaşılanamayacağı gerekçesiyle Amerikan başkanının bu isteği şu an için kabul görmedi.
Hibrit otomobillerin yaygınlaşması adına önemli bir fırsat olarak görülen bu talep şimdilik gerçeğe dönüşmüş olmasa da firmaların teknoloji geliştirme yarışı devam ediyor. Süper-spor otomobil üreticilerinden Ferrari, hibrit  motor teknolojisini, V12 motorları kurtaracak adım olarak görüyor. Ferrari tepe yöneticisi Amedeo Felisa açıklamasında, mevcut mühendislik çözümlerinin yeni limitlere ulaşma noktasında yeterli olmadığını dile getiriken, hibrit motorlar üzerine uzunca bir süredir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Öte yandan Mecedes, BMW, Toyota ve Honda gibi lider otomobil üreticilerinin hibrit çalışmaları da devam ediyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise uzun mesafe yol katedilmesini sağlaycak, yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli pillerin olduğu belirtiliyor.

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falco911 9 yıl
emp (electro-magnetic pulse) saldırısı en uzak ihtimal, enjeksiyonlu her araç iptal olacaktır böyle bir durumda, kjetli (mekanik enjeksiyon, 70-80lerde ilk enjeksiyon sistemi) araçları saymıyorum tabi.
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faruk 9 yıl
Bu yaz Ford Escape Hybrid kullanıcam. Nacizane bir inceleme hazırlarım
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MrSilence 9 yıl
Dışarıdan petrol ve ürünlerini alan bir ülke olarak bizim bu geçişi hızlandırmamız lazım ama kim ne umursar/işine gelir bu ülkede o da başka bir konu...
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çatlak_Qız 9 yıl

fx57

 
 
Donanım Haber olarak hibrit otomobilleri seviyor, yaygınlaşmalarını diliyoruz. Konvansiyonel motor teknolojisini yeni nesil elektik motorlarıyla harmanlayan bu araçlar, çevreci olmalarının yanı sıra ciddi anlamda yakıt tasarrufu da sağlıyorlar. İlk örnekleri ülkemiz pazarına da giren hibrit yani melez otomobiller için önemli bir gelişme, güvenlik gerekçesiyle kabul görmedi. Çevre temalı, yeşil dostu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Amerika başkanı Barack H. Obama'nın hibrit otomobil isteği, Gizli Sevis tarafından kabul görmedi. Cadillac tarafından üretilen "the beast" isimli başkanlık limuzini yerine hibrit teknolojili Cadillac Escalade düşünülürken, acil güvenlik gereksinimlerinin, hibrit motor teknolojisiyle kaşılanamayacağı gerekçesiyle Amerikan başkanının bu isteği şu an için kabul görmedi.
 
Hibrit otomobillerin yaygınlaşması adına önemli bir fırsat olarak görülen bu talep şimdilik gerçeğe dönüşmüş olmasa da firmaların teknoloji geliştirme yarışı devam ediyor. Süper-spor otomobil üreticilerinden Ferrari, hibrit  motor teknolojisini, V12 motorları kurtaracak adım olarak görüyor. Ferrari tepe yöneticisi Amedeo Felisa açıklamasında, mevcut mühendislik çözümlerinin yeni limitlere ulaşma noktasında yeterli olmadığını dile getiriken, hibrit motorlar üzerine uzunca bir süredir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Öte yandan Mecedes, BMW, Toyota ve Honda gibi lider otomobil üreticilerinin hibrit çalışmaları da devam ediyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise uzun mesafe yol katedilmesini sağlaycak, yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli pillerin olduğu belirtiliyor.



Araba mı bu

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KRHTH 9 yıl
İyi has gidiyor işse napacan Hibriti
Bununkide iş olsun
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sahafiec 9 yıl
...
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St Batuhan 9 yıl
Arkadasın biri dogru söylemis:
Akıllara kurt düsürebilir!
Cidden surda bile bu elektrikli motorların demekki acıkları varmıs diye net bir sekilde düsünenler oldu. Tabi yok değil var ama burda cok üst noktadan bahsedildigi icin ve ince elenip sık dokundugu icin normal karsılamalıyız. Bizim icin faydalı bir teknoloji ama cidden yetersiz kalması normaldir bir baskanın aracına [yukarda belirtilmis yeterince aractan. Kac ton olur ne yeter falan gibi] Nese sonuc olarak bence hybrid noktasından aslında hem elektronik motor hem de gerekirse normal motor olsa iyi olurdu.
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hrstcrt 9 yıl
elektrikli bir motoru sok bir elektrik dalgasi ile durdurabilirsin ama normal motor tamamen mekanik oldugu icin durmaz su an kullandigi aracta eminim elektronik atesleyici yoktur .
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bizimdenizci 9 yıl
hem elektrikli hem benzinli yapsınlar o zaman.. acil durumlarda benzine geçerler

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miduu 9 yıl
Bir arkadaş limuzinin yakacağı yakıt petrol endüstrisini ekilemez demiş; bu doğru.
Ancak bu haber hybrid araç almayı düşünen milyonlarca tüketiciyi bal gibi etkiler. Hybrit modellerin yok olmasını bu teknolojinin iptal edilmesine sebep olmaz. Fakat insanların akıllarına bayağı büyük bir kurt düşürecektir bu haber. Özellikle terörden en çok korkan korkması sağlanan Amerika halkının bu haberi es geçeceğini sanmıyorum.
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poqovic 9 yıl
ne alim insanlar var şu memlekette yav.
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cbenlidayi 9 yıl
o aracın üstünde nerden baksan 2-3 tona yakın zırh vardır camlar kurşun geçirmez falan uzar gider bu , olur sana araba 5-6 ton elektirik motoru yeteri kadar güç sağlayamaz yada çok kısa sürede biter yüksek hızlarda. bir saldırı anında şarjın bitmesini kimse istemez herhalde
hemen petrol krallarını zengin edicek diye saçma yorumlar yapmayın bir tane limuzinin yaktığı benzin 100 milyarlarca dolarlık sanayiyi pek etkilemez
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DemirAtlı 9 yıl
demekki isteklerin kabul görüp görmemesi başkan tarafından değil başka biri veya merci tarafından değerlendiriliyor.Perde önündeki kukla sadece ben yaptım oldu dediğini zannediyor veya dünyayı öyle kandırdıklarını sanıyorlar.
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irish 9 yıl

cbenlidayi

o aracın üstünde nerden baksan 2-3 tona yakın zırh vardır camlar kurşun geçirmez falan uzar gider bu , olur sana araba 5-6 ton elektirik motoru yeteri kadar güç sağlayamaz yada çok kısa sürede biter yüksek hızlarda. bir saldırı anında şarjın bitmesini kimse istemez herhalde

hemen petrol krallarını zengin edicek diye saçma yorumlar yapmayın bir tane limuzinin yaktığı benzin 100 milyarlarca dolarlık sanayiyi pek etkilemez





yoruma bak...

Amerikan başkanının bu tür bir aracı kullanması demek,
tüm dünyada bu işin hızlanması anlamına gelir.
Bu duruma engel olan da Amerikan yönetiminde söz sahibi olan
petrol şirketleri...
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