Barack Obama'nın hibrit otomobil isteği geri çevrildi

Donanım Haber olarak hibrit otomobilleri seviyor, yaygınlaşmalarını diliyoruz. Konvansiyonel motor teknolojisini yeni nesil elektik motorlarıyla harmanlayan bu araçlar, çevreci olmalarının yanı sıra ciddi anlamda yakıt tasarrufu da sağlıyorlar. İlk örnekleri ülkemiz pazarına da giren hibrit yani melez otomobiller için önemli bir gelişme, güvenlik gerekçesiyle kabul görmedi. Çevre temalı, yeşil dostu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Amerika başkanı Barack H. Obama'nın hibrit otomobil isteği, Gizli Sevis tarafından kabul görmedi. Cadillac tarafından üretilen "the beast" isimli başkanlık limuzini yerine hibrit teknolojili Cadillac Escalade düşünülürken, acil güvenlik gereksinimlerinin, hibrit motor teknolojisiyle kaşılanamayacağı gerekçesiyle Amerikan başkanının bu isteği şu an için kabul görmedi.

Hibrit otomobillerin yaygınlaşması adına önemli bir fırsat olarak görülen bu talep şimdilik gerçeğe dönüşmüş olmasa da firmaların teknoloji geliştirme yarışı devam ediyor. Süper-spor otomobil üreticilerinden Ferrari, hibrit motor teknolojisini, V12 motorları kurtaracak adım olarak görüyor. Ferrari tepe yöneticisi Amedeo Felisa açıklamasında, mevcut mühendislik çözümlerinin yeni limitlere ulaşma noktasında yeterli olmadığını dile getiriken, hibrit motorlar üzerine uzunca bir süredir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Öte yandan Mecedes, BMW, Toyota ve Honda gibi lider otomobil üreticilerinin hibrit çalışmaları da devam ediyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise uzun mesafe yol katedilmesini sağlaycak, yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli pillerin olduğu belirtiliyor.

