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    Displace TV ekran kartı ile geliyor

    Displace TV adıyla CES 2023 fuarına gelecek olan konsept televizyon herhangi bir giriş barındırmazken Nvidia ekran kartı bulunan kablosuz bir donanım ünitesine de sahip. 
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    Displace TV Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında zaman zaman hiçbir girişe veya fiziksel tuşa sahip olmayan tamamen kablosuz konseptler karşımıza çıkıyor. Televizyon dünyasında da farklı bir konsept yakın dönemde sahneye çıkacak.

    Displace TV nedir?

    Displace markası tarafından CES 2023 fuarında tanıtılacak olan Displace TV adındaki konsept OLED televizyon herhangi bir bağlantı girişi olmaması ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar kablosuz bağlantılar üzerinden etkileşim kurmak zorunda. Yani bir uydu bağlantısı dahi yok.

    Diğer bir ilginç kısım ise AMD işlemci ve Nvidia ekran kartı barındıran kablosuz bir ünitenin olması. Televizyona bunu bağladıktan sonra haliyle bir bilgisayar haline dönüşüyor. Wi-Fi 6E bağlantısı da bu ünite ile geliyor.

    En ilginç kısım televizyonda bir bataryanın yer alması. Günlük 6 saat kullanım ile 1 aya kadar fişe takmadan kullanabiliyorsunuz ancak bilgisayar ünitesi işin içine girince bu rakamlar nasıl değişiyor açıklanmamış. 55 inçlik ekranı olan televizyon 4 adet ekranı yan yana getirerek 110 inçlik bir yapı elde edilebiliyor. 5 Ocak 2023 tarihinde tanıtılacak olan Displace TV konsepti ABD’de satışa sunulacak.

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    AssetGroup 3 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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