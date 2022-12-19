Displace TV ekran kartı ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında zaman zaman hiçbir girişe veya fiziksel tuşa sahip olmayan tamamen kablosuz konseptler karşımıza çıkıyor. Televizyon dünyasında da farklı bir konsept yakın dönemde sahneye çıkacak.

Displace TV nedir?

Displace markası tarafından CES 2023 fuarında tanıtılacak olan Displace TV adındaki konsept OLED televizyon herhangi bir bağlantı girişi olmaması ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar kablosuz bağlantılar üzerinden etkileşim kurmak zorunda. Yani bir uydu bağlantısı dahi yok.

23 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer bir ilginç kısım ise AMD işlemci ve Nvidia ekran kartı barındıran kablosuz bir ünitenin olması. Televizyona bunu bağladıktan sonra haliyle bir bilgisayar haline dönüşüyor. Wi-Fi 6E bağlantısı da bu ünite ile geliyor.

En ilginç kısım televizyonda bir bataryanın yer alması. Günlük 6 saat kullanım ile 1 aya kadar fişe takmadan kullanabiliyorsunuz ancak bilgisayar ünitesi işin içine girince bu rakamlar nasıl değişiyor açıklanmamış. 55 inçlik ekranı olan televizyon 4 adet ekranı yan yana getirerek 110 inçlik bir yapı elde edilebiliyor. 5 Ocak 2023 tarihinde tanıtılacak olan Displace TV konsepti ABD’de satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.