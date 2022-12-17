Haftaya BİM marketlerde akıllı televizyonlar, elektrikli bisikletler, retro konsollar var

,23 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
23 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait webOS akıllı televizyon yer alıyor. 55 inçlik 4K LED panele sahip olan televizyon ThinQ yapay zekâ desteği sunuyor. 3x HDMI ve USB girişleri olan televizyon 11999TL fiyat etiketine sahip.
TLC markasının 55 inçlik 4K Android TV modeli ise alternatif mahiyetinde. 3x HDMI ve 2x USB girişleri olan televizyon 15ms gecikme ile oyunlar için de ideal. Bu televizyonun fiyatı ise 9999TL olarak belirlenmiş.
RKS markasına ait 45Km-60Km menzilli, 7 vitesli ve 20 inç kalın jantlı katlanabilir elektrikli bisiklet modeli 12999TL iken 18-22Km sürüş mesafesi ve 8.5 inçlik lastiklere sahip katlanabilir elektrikli scooter ise 5999TL fiyat etiketi ile satılacak.
Piyasada çok tercih edilen retro konsollardan 620 oyunluk sabit modeli Polosmart markası altında 249TL olarak satılırken Sup modeli ise starcom markası altında 125TL fiyat etiketi ile alıcı bulacak.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...