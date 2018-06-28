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Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor

Battlefield V'in resmi olarak yayınlanmasına yaklaşık 3.5 ay var. Ancak DICE tarafından davet edilen bir grup şanslı Battlefield oyuncusu, bu heyecanı şimdiden yaşamaya başlıyor.
11 ay
3,4b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor. Özel olarak belirlenen bir grup şanslı Battlefield oyuncusu, geliştirici stüdyo DICE tarafından gönderilen kodları kullanarak Battlefield 5 heyecanını tam 3 ay önceden yaşamaya başlayacak.

Battlefield V'in kapalı alfası yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika'da oynanabilecek. Kapalı alfa sürecine katılabilecek Avrupa ülkeleri arasında aynı zamanda Türkiye de yer alıyor. Ancak elbette DICE, muhtemelen Türkiye'den yalnızca çok küçük bir gruba kod gönderimi yapacaktır.

Kapalı alfa sürecine davetli olan oyuncular 'Arctic Fjord' haritasında Conquest (Fetih) ve Grand Operations (Büyük Operasyonlar) oyun modlarını oynayacaklar. Aynı zamanda kapalı alfa süreci boyunca oyuncuların oyun içi görüntüler yakalaması ve bu görüntüleri paylaşması tamamıyla serbest olacak. Yani bugün itibariyle Battlefield V'i çok daha detaylı bir şekilde görme şansı elde edeceğiz.

Battlefield V kapalı alfası yalnızca PC platformuna özel olacak. Kapalı alfa sürümü için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-8350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Hafıza: 8GB RAM
  • Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / GTX 660 2GB
  • Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB
  • DirectX versiyonu: 11.0
  • Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
  • Boş sabit disk alanı: 50GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent
  • Hafıza: 16GB RAM 12GB RAM
  • Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB
  • Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB
  • DirectX versiyonu: 11.1
  • Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
  • Boş sabit disk alanı: 50GB

https://www.battlefield.com/news/article/battlefield-5-closed-alpha-all-you-need-to-know Yorum Yaz
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vamp 11 ay
6600k minimum ok ama 1300x te minimum. Onerilenlerde amd tararinda 1500x yazsa neyse. Orda sıkıntı var. 1300x nasil onerilen cpu olmus merak ettim
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vamp 11 ay
AMD tarafında minimum ve önerilern sistemlerde işlemcilerde biraz gariplik var gibi. İşallah optimizasyon olarak önerilen sistem gereksinimlerindeki 1300x yeterli olur. intel tarafında 6600k yı minimum olarak göstermişler. Biraz mantıksız olmuş
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ezicioyuncu 11 ay vamp
mantıksız değil aslında işlemci tarafında bf çok çekirdek kullanıyor. i5 6600k kullanıyordum bf1 de , mp de %100 işlemci kullanımı yüzünden darboğaz yaşıyordum hemde bu 4.0ghz de olan bir durumdu.
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DPeace 11 ay
Önerilen sistem gereksinimlerinde highta oynayabiliyor muyuz?
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AC_Hawker 11 ay
Bu akşam Gözler Mirliva'da 😎
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SEO-Uzmanı 11 ay
a ne kadar şanslıymışım :)
youtube.com/...
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