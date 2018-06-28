Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor. Özel olarak belirlenen bir grup şanslı Battlefield oyuncusu, geliştirici stüdyo DICE tarafından gönderilen kodları kullanarak Battlefield 5 heyecanını tam 3 ay önceden yaşamaya başlayacak.
Battlefield V'in kapalı alfası yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika'da oynanabilecek. Kapalı alfa sürecine katılabilecek Avrupa ülkeleri arasında aynı zamanda Türkiye de yer alıyor. Ancak elbette DICE, muhtemelen Türkiye'den yalnızca çok küçük bir gruba kod gönderimi yapacaktır.
Kapalı alfa sürecine davetli olan oyuncular 'Arctic Fjord' haritasında Conquest (Fetih) ve Grand Operations (Büyük Operasyonlar) oyun modlarını oynayacaklar. Aynı zamanda kapalı alfa süreci boyunca oyuncuların oyun içi görüntüler yakalaması ve bu görüntüleri paylaşması tamamıyla serbest olacak. Yani bugün itibariyle Battlefield V'i çok daha detaylı bir şekilde görme şansı elde edeceğiz.
Battlefield V kapalı alfası yalnızca PC platformuna özel olacak. Kapalı alfa sürümü için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Battlefield V'in kapalı alfası yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika'da oynanabilecek. Kapalı alfa sürecine katılabilecek Avrupa ülkeleri arasında aynı zamanda Türkiye de yer alıyor. Ancak elbette DICE, muhtemelen Türkiye'den yalnızca çok küçük bir gruba kod gönderimi yapacaktır.
Kapalı alfa sürecine davetli olan oyuncular 'Arctic Fjord' haritasında Conquest (Fetih) ve Grand Operations (Büyük Operasyonlar) oyun modlarını oynayacaklar. Aynı zamanda kapalı alfa süreci boyunca oyuncuların oyun içi görüntüler yakalaması ve bu görüntüleri paylaşması tamamıyla serbest olacak. Yani bugün itibariyle Battlefield V'i çok daha detaylı bir şekilde görme şansı elde edeceğiz.
Battlefield V kapalı alfası yalnızca PC platformuna özel olacak. Kapalı alfa sürümü için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD FX-8350
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- Hafıza: 8GB RAM
- Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / GTX 660 2GB
- Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB
- DirectX versiyonu: 11.0
- Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
- Boş sabit disk alanı: 50GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent
- Hafıza: 16GB RAM 12GB RAM
- Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB
- Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB
- DirectX versiyonu: 11.1
- Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
- Boş sabit disk alanı: 50GB
https://www.battlefield.com/news/article/battlefield-5-closed-alpha-all-you-need-to-know Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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