Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Hafıza: 8GB RAM

Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / GTX 660 2GB

Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB

DirectX versiyonu: 11.0

Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı

Boş sabit disk alanı: 50GB

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor. Özel olarak belirlenen bir grup şanslı Battlefield oyuncusu, geliştirici stüdyo DICE tarafından gönderilen kodları kullanarak Battlefield 5 heyecanını tam 3 ay önceden yaşamaya başlayacak.Battlefield V'in kapalı alfası yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika'da oynanabilecek. Kapalı alfa sürecine katılabilecek Avrupa ülkeleri arasında aynı zamanda Türkiye de yer alıyor. Ancak elbette DICE, muhtemelen Türkiye'den yalnızca çok küçük bir gruba kod gönderimi yapacaktır.Kapalı alfa sürecine davetli olan oyuncular 'Arctic Fjord' haritasında Conquest (Fetih) ve Grand Operations (Büyük Operasyonlar) oyun modlarını oynayacaklar. Aynı zamanda kapalı alfa süreci boyunca oyuncuların oyun içi görüntüler yakalaması ve bu görüntüleri paylaşması tamamıyla serbest olacak. Yani bugün itibariyle Battlefield V'i çok daha detaylı bir şekilde görme şansı elde edeceğiz.Battlefield V kapalı alfası yalnızca PC platformuna özel olacak. Kapalı alfa sürümü için sistem gereksinimleri ise şu şekilde: