Tam Boyutta Gör Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla ilerliyor. İlk uçuşunu 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştiren Bayraktar TB3, farklı irtifalarda yapılan sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla tamamlayarak, kendi rekorunu kırdı ve en yüksek irtifasına ulaştı.

Yerli motor ile en yüksek irtifaya ulaşıldı

Bayraktar TB3 SİHA, Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait bulunuyor. Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu’da başlayan ve Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde devam eden testlerde ilk kez 1 Haziran 2024’te rampadan havalandı.

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Keşan’da Bayraktar TB3’ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu’nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. Test kampanyası başarıyla ilerleyen Bayraktar TB3, başarılı rampa testleriyle birlikte gemiye çıkmaya giderek yaklaşıyor.

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 445 saat 03 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

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Bayraktar TB3 SİHA yerli motoruyla yeni irtifa rekoru kırdı