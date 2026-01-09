Savaş gemilerini koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İstanbul’dan vurdu

GÖKDENİZ, 35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunuyor. GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. GÖKDENİZ tam otonom olarak görev yapabiliyor.
Sistemde, 35 mm çapında paralel eksenli çift silahın yanca ve yükseliş ekseninde yönlendirilmesini sağlayan, stabilizasyon yeteneğine sahip, insansız yapıda silah kulesi yer alıyor.
Silah kulesinde bulunan otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması ile ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ve Klasik (HEI) mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmat tipinin seçilmesine olanak sağlıyor. Böylelikle hedef tipine göre imha maliyetleri ve etkinlikler optimize edilebilir. Sistem, takip edilen hedefe atış yapmak için gerekli hesapları yapmakta, silah kulesini yönlendirmekte, silahlara mühimmat beslemekte, silahların ateşlenmesi ve parçacıklı mühimmatın programlanması gibi görevleri gerçekleştirmektedir.
GÖKDENİZ sisteminde, tüm fonksiyonların işletilmesi amacıyla sistem operatörüne grafik kullanıcı arayüzü sunan atış kontrol konsolu bulunuyor. Atış kontrol konsolu, sistem operatörü tarafından atış kontrol işlemlerinin yapılmasını, hedef takibi işlemlerini ve algılayıcı görüntülerinin kullanıcıya gösterilmesini sağlamaktadır.
ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi Özellikleri
- Etkili menzil:
Uçaklar, helikopterler için 4 km
Su üstü hedefler için 4 km
Füzeler için 2,5 km
- Manuel ve tam otonom tespit, takip, ateş altına alma yeteneği
- Kötü deniz koşullarında dahi işletime olanak sağlayan stabilize insansız silah kulesi
- Arama radarı ile hedef tespiti
- Atış kontrol radarı ve elektro-optik algılayıcıları barındıran entegre takip platformu ile hassas hedef takibi
- Savaş yönetim sistemi entegrasyonu
- 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1.100 atım/dakika)
- Parçacıklı mühimmat (ATOM) ve klasik tahrip (HEI) mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak sağlayan otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması