Tam Boyutta Gör Otokar, Paris'te düzenlenecek fuarda yeni ürünlerini sergileyecek. Aralarında ALPAR'ın da bulunduğu yenilikçi teknoloji ve çözümler ilgilileriyle buluşacak. Bu kapsamda ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR, yurt dışında ilk kez tanıtılacak.

İnsansız kara aracı ALPAR ilk kez yurt dışında

Türkiye'nin insansız olarak tasarlanan ilk ağır sınıf kara aracı olan 15 ton azami yüklü ağırlığa sahip ALPAR, seri hibrit elektrikli tahrikli altyapısı ile tamamen sessiz görev yapabilecek. Otokar, ilk kez geçen yıl tanıttığı ALPAR'a yönelik olarak geçen sürede mühendislik ve test faaliyetlerine yönelik bir dizi çalışma yürüttü.

Araçta otonomi ve uzaktan kontrol alanına odaklanılarak bu alanda geliştirme ve test faaliyetleri gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonunda sürüş kontrolleri ve algoritmaları geliştirilen ALPAR'a otonomi alanında A noktasından B noktasına devriye ve öndeki aracı takip etme fonksiyonları, 2D ve 3D haritalama özelliği kazandırıldı.

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Bu geliştirmelerin dışında seri hibrit güç alt yapısına sahip ALPAR'ın yol ve arazi ortamlarındaki mobilite testlerine devam ediliyor. Bu testler, yüksek gerilime sahip batarya verimliliğini, güç tüketimlerini ve araç menzilini, elektrik motor verimliliklerini ve optimizasyonlarını içeriyor.

Aracın kontrol edildiği Uzaktan Kontrol Birimi ünitesinde de kullanıcı kontrolünü kolaylaştırmak, daha etkin hale getirmek ve durumsal farkındalığı arttırmak adına geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Dünyada ALPAR tarzı araçlar henüz tam operasyonel değiller ve geliştirme faaliyetleri şirket/askeri güç seviyelerinde devam ediyor. Ancak gelecekte otonom sistemlerin muharebe sahasının bir parçası olması bekleniyor.

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İnsansız kara aracı ALPAR, ilk kez yurt dışında görücüye çıkıyor