Bayraktar TİHA oyun pojesine konu oldu

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Bayraktar serisi insansız hava araçlarının savunma dünyasının gündemine oturmasının yankıları devam ediyor. Bugün yapılan bir paylaşım bu sinerjinin çok daha farklı alanlarda da kullanılabileceğini gösteriyor.

Bayraktar TİHA oyun oldu

Sarah Jane Avory tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı ilginç bir projeyi gözler önüne serdi. Geliştirici olan Avory, Commodore 64 odaklı bir Bayraktar oyunu geliştirmiş. Oyunda bir TİHA kendisine ateş açan tanklardan kaçınırken onları vurmaya çalışıyor.

Bayraktar MUİS üretim hattından görseller 1 gün önce eklendi

Oldukça ilgi gören ve pek çok tavsiye gelen proje ne yazık ki hayata geçmeyecek. Deneme amaçlı hazırlayan geliştirici farklı projelere odaklanacağını belirtmiş. Bununla birlikte oyun dünyasında Bayraktar temalı gerek masa üstünde gerekse mobilde farklı türdeki yapımlar şüphesiz çok büyük bir potansiyele sahip olacaktır.

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