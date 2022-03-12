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    İnsansız savaş uçağımızın görselleri geldi

    Uzun süredir üzerinde çalışmaların devam ettiği Bayraktar muharip insansız hava aracı MUİS üretim hattına girdi. Selçuk Bayraktar müjdeyi sosyal medyadan paylaştı. 
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    Akıncı MUİS
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    Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde düşmana ağır kayıplar verdiren ve dünya medyasının gündemine oturan Bayraktar insansız hava araçlarına en güçlüsü ve en büyüğü ekleniyor. Henüz bir ismi olmayan insansız savaş uçağının üretim hattı paylaşıldı.

    Bayraktar’dan büyük başarı

    Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan görseller insansız savaş uçağımızın üretim hattını yansıtıyor. Daha büyük ve daha çevik bir balık olarak tanımlanan hava aracımızın ana hatlarının tamamlandığı görülüyor.

    Selçuk Bayraktar tarafından verilen bilgilere göre hava aracı 40 bin feet operasyonel irtifaya, 4-5 saat uçuş süresine, 3.5 ton kalkış ağırlığına, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi, SATCOM veri ağı gibi özelliklere sahip.

    İnsansız sistemlerin öne çıktığı bu dönemde yıkıcı etkilere sahip insansız savaş uçağımız önemli avantajlar sağlayacaktır. Hali hazırda diğer bir taarruzi hava aracımız olan Akıncı B de testlerde 40 bin feet seviyesine çıkarak rekor kırdı.

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