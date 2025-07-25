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    Playstation 6 özellikleri sızdırıldı: Zen 6, RDNA 5 ve dahası

    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6, AMD'nin Robin kod adlı Zen 6 ve RDNA 5 tabanlı özel APU'sunu kullanacak. Yeni APU, performans, ışın izleme ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

    Playstation 6 özellikleri sızdırıldı: Zen 6, RDNA 5 ve dahası Tam Boyutta Gör
    PlayStation 6 hakkında söylentiler giderek güçleniyor. Daha önce Magnus kod adlı APU'nun yeni Xbox'a güç vereceği sızdırılmış Sony cephesinden ise bilgi paylaşılmamıştı. Gelen son sızıntılar ise, PS6'nın AMD'nin Robin kod adlı özel bir APU'sunu kullanacağını gösteriyor. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Playstation 6 özellikleri sızdırıldı

    Kaçıranlar için Sony, PlayStation 6 için hazırlıklara şimdiden başladı. Hatta bu sürecin yaklaşık 1 yıldır devam ettiği ancak donanım konusunda nihai kararın henüz alınmadığı paylaşılmıştı. Son sızıntıda ise bu belirsizlik sonlanmış olabilir.

    Aktarıldığı kadarıyla Sony, AMD'nin Zen 6 CPU ve RDNA 5 grafik mimarisni temel alan Robin kod adlı özel bir 3nm APU kullanmayı planlıyor. Şu an için Robin ve Robin+ kod adlı APU'ların AMD'nin yarı özel (semi-custom) üretim kategorisinde bulunduğunu söyleyelim. Bu kategori, önceki nesil PlayStation 5’te kullanılan Oberon ve güncellenmiş Oberon+ gibi yongaların da geliştirildiği sınıf. 

    İlginç şekilde hem Oberon hem de Robin, Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununda yer alan karakterler ve bu tematik adlandırma PS6'nın kod adının Robin olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    İlk bilgilere göre Zen 6 çekirdekleri ve RDNA 5 grafik birimiyle gelecek Robin APU, performans artışının yanı sıra özellikle ışın izleme ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme gibi alanlarda da iddialı. Grafik tarafındaki AT2 GPU mimarisi, masaüstü GPU'larla ortak geliştirilmiş durumda ve 192-bit veri yolu, 70 CU'ya kadar ölçeklenebiliyor. PS6 için bu sayının 68 CU civarında olması bekleniyor. Bu da PS5 Pro'ya (40 CU) kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

    Henüz PS6’nın çıkış tarihi netlik kazanmış değil ancak hem donanım hem yazılım cephesinde Sony’nin agresif bir şekilde gelecek nesile hazırlandığını söyleyelim. 

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    Paetzold 2 gün önce

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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