Playstation 6 özellikleri sızdırıldı: Zen 6, RDNA 5 ve dahası

Playstation 6 özellikleri sızdırıldı
Kaçıranlar için Sony, PlayStation 6 için hazırlıklara şimdiden başladı. Hatta bu sürecin yaklaşık 1 yıldır devam ettiği ancak donanım konusunda nihai kararın henüz alınmadığı paylaşılmıştı. Son sızıntıda ise bu belirsizlik sonlanmış olabilir.
Aktarıldığı kadarıyla Sony, AMD'nin Zen 6 CPU ve RDNA 5 grafik mimarisni temel alan Robin kod adlı özel bir 3nm APU kullanmayı planlıyor. Şu an için Robin ve Robin+ kod adlı APU'ların AMD'nin yarı özel (semi-custom) üretim kategorisinde bulunduğunu söyleyelim. Bu kategori, önceki nesil PlayStation 5’te kullanılan Oberon ve güncellenmiş Oberon+ gibi yongaların da geliştirildiği sınıf.
İlginç şekilde hem Oberon hem de Robin, Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununda yer alan karakterler ve bu tematik adlandırma PS6'nın kod adının Robin olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
İlk bilgilere göre Zen 6 çekirdekleri ve RDNA 5 grafik birimiyle gelecek Robin APU, performans artışının yanı sıra özellikle ışın izleme ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme gibi alanlarda da iddialı. Grafik tarafındaki AT2 GPU mimarisi, masaüstü GPU'larla ortak geliştirilmiş durumda ve 192-bit veri yolu, 70 CU'ya kadar ölçeklenebiliyor. PS6 için bu sayının 68 CU civarında olması bekleniyor. Bu da PS5 Pro'ya (40 CU) kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.
Henüz PS6’nın çıkış tarihi netlik kazanmış değil ancak hem donanım hem yazılım cephesinde Sony’nin agresif bir şekilde gelecek nesile hazırlandığını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya