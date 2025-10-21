‘Ben, Robot’ filminden fırlamış gibi: İşte Çinlilerin yeni insansı robotu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Çinli robot üreticisi Unitree, dördüncü insansı robotu H2’yi tanıttı. Ancak robotun etkileyiciliği haricinde paylaşılan tanıtım videosu da oldukça enteresan ve dikkat çekici. Video, robotun karmaşık dans ve kung-fu hareketinin yanı sıra gümüş renkli, belirgin göz, burun ve dudaklara sahip insan yüzünü sergiliyor. Verilen bazı pozlar ise önemli atıflar içeriyor.

İnsansı robot dünyasında rekabet kızışıyor

1,8 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığındaki H2, selefi H1’e kıyasla 23 kilogram daha ağır. Geniş omuzları ve ince beli, batarya ve kontrol devresinin dar gövdeye sığdırıldığı anlamına geliyor. Ancak H2’nin en dikkat çekici yeniliği, biyonik insan yüzüne sahip olması. Genel hatlarıyla H2, boyu ve ağırlığıyla daha gerçekçi bir insan silueti sunuyor, fakat kullanıcılar bu yüz tasarımını pek beğenmiş gibi görünmüyor. Bazıları, “uncanny valley” (tekinsiz vadi) etkisini tetiklediğini düşünüyor.

Unitree, H2 hakkında resmi sitesinde ayrıntılı bilgi paylaşmasa da, tanıtım videosunda ve önceki poster duyurularında bazı teknik detaylar ortaya çıktı. Robotun 180 cm boyu ile ince bir baş-vücut oranı ve 31 serbestlik derecesi (eklem olarak düşünülebilir) ile hareket ettiği belirtildi.

Tanıtım videosunda H2, dans, kung fu ve podyum yürüyüşü gibi bazı performanslar sergiledi. Dans segmentinde, H2 hareketlerini önceki modellerden daha rahat ve akıcı şekilde gerçekleştirdi. Zira H1 modelinde yalnızca 19 serbestlik derecesi bulunuyordu. Bu avantaj hem podyum yürüyüşünde hem de kung fu performansında da kendisini belli ediyor.

Tam Boyutta Gör Ancak esas dikkat çekmek istediğim şey ise robotun yaptıkları değil, nasıl tanıtıldığıyla ilgili. İlginç bir şekilde Unitree, yeni insansı robotunu 2004 çıkışlı “I, Robot” (Ben, Robot) filmindeki Sonny adındaki robota benzetmiş olması.

Bir diğer nokta ise tanıtım videosunun sonunda Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Vitruvius Adamı’na yapılan gönderme. Bu sahne, antik Roma mimarı Vitruvius’un “De Architectura” eserinde tartışılan insan vücudu oranlarını ve altın orana işaret ediyor. Westworld dizisinin afişlerinde de yine bu eser kullanılmıştı. Öte yandan ABD'li Figure AI ise 03 adlı insansı robotunu geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve robotun şimdiye kadarki en gelişmiş model olduğunu ifade etmişti.

