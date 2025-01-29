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    İşte yeni savaş ortamı: Dron ve robot köpeğin havai fişek kapışması

    Robotik teknolojisindeki ilerlemeler ile artık daha gelişmiş dron ve robot köpeklere sahibi. Ve şimdi birbiriyle hava fişek savaşına giren dron ve robot köpek, geleceğin savaş ortamlarını sergiliyor.
    Modern savaş ortamı: Dron ve robot köpeğin havai fişek kapışması Tam Boyutta Gör
    Teknoloji ilerlerken modern savaş ortamları da sürekli olarak gelişiyor. Piyadelerin önemi giderek azalırken otonom, robotik sistemlerin önemi ise havada, karada ve deniz giderek artıyor. Ve şimdi bir robot köpeğin bir dron ile havai fişekler eşliğinde “kapıştığını” gösteren bir video, makinelerin gelecekteki savaşlardaki rolü üzerine tartışmaları alevlendirdi. Bu sahne, adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir sahne gibi görünse de çoğu kişiye geleceği tasvir ediyor.

    Robotik çağın "ilk savaşına" mı tanıklık ediyoruz?

    Söz konusu video, bir dronunu iniş takımlarına monte edilmiş havai fişeklerle robotik bir köpeğe saldırdığı anları gösteriyor. Aynı şekilde robot köpeğin sırtında da bir havai fişek mekanizması yer alıyor. Dron, pozisyonunu sürekli değiştirerek farklı saldırı açıları yaratırken, robot köpek de tehditlere karşı manevra yapıyor.

    Video, robotların manuel mi yoksa otonom bir şekilde mi kontrol edildiği sorusunu yanıtsız bırakıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında ise bu görüntüler, "ilk makine savaşı" ya da "yapay zeka destekli modern savaşların şafağı" gibi yorumlarla nitelendirildi.

    Öte yandan, videoda yer alan dron ve robot köpeğin askeri değil, tamamen sivil kullanım amaçlı tasarlandığı belirtiliyor. Videodaki dronunu DJI, robot köpeğin ise Unitree markasına ait olduğu düşünülüyor. Her iki şirket de teknolojilerinin askeri amaçlarla kullanılmasını reddediyor.

    Çin’in bu tür teknolojileri sivil kullanımla sınırlama çabalarına rağmen, askeri uygulamalar kaçınılmaz gibi görünüyor. Örneğin, Çin’in en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan Norinco, askeri operasyonlarda keşif, taşıma ve saldırı desteği sağlayabilen robotik bir kurt geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca, Çin ordusu geçtiğimiz yıl Kamboçya ile yapılan ortak askeri tatbikatlarda Unitree’nin ürettiği iki farklı robot köpek modelini sergiledi.

    Günümüzdeki durum

    Günümüzde insansız hava araçları (İHA), savaş alanlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. 2000’lerin başında milyonlarca dolara mal olan büyük ve ağır İHA’lar, yerini daha küçük, çevik ve uygun maliyetli modellere bıraktı. 2024 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca 1,2 milyon dron kullandığını doğruladı. Aynı dönemde Rusya’nın da 1,4 milyon dron ürettiği bildirildi.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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