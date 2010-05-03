BenQ'dan dokunmatik ekranlı ve HDR teknolojili dijital fotoğraf makinesi: T1260

BenQ, HDR teknolojisini destekleyen dijital fotoğraf makinesi E1260'ın ardından bu modelin bir üst modeli olarak nitelendirilebilecek T1260'ı duyurdu. BenQ T1260, kullanıcılara 3 inç'lik dokunmatik ekran sunuyor. 12mp sensöre sahip olan kamerada 4x optik yaklaştırma özelliği bulunuyor. 720p çözünürlükte ve 30 FPS (kare-saniye) oranında video çekebilen T1260'da ISO değeri maksimum 3200 olarak belirlenmiş. SD/SDHC kart girişi ile depolama alanı ihtiyacını karşılayan dijital fotoğraf makinesinde dokunmatik ekran ile fotoğraf çekme, daire çizerek yakınlaştırma yapma gibi özellikler bulunuyor.

BenQ'nun HDR teknolojili ve dokunmatik ekranlı dijital fotoğraf makinesi T1260'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında beklenen açıklama henüz yapılmadı