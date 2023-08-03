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    Windows 11’e JXR formatında HDR duvar kağıdı desteği geldi

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yazılım devi artık Windows 11’de JXR formatında HDR duvar kağıtlarını desteklemeye başladı.
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    Windows 11’e JXR formatında HDR duvar kağıdı desteği geldi Tam Boyutta Gör

    Microsoft, işletim sistemini yüksek dinamik aralıklı (HDR) monitörlere daha uygun hale getirmek için çalışıyor. 2 Ağustos 2023 tarihinde Dev Channel'da yayınlanan Windows 11 önizleme derlemesi 23516 ile HDR duvar kağıdı desteğini sunarak uyumlu donanıma sahip tüketicilerin JXR formatındaki görüntüleri kullanarak yüksek dinamik aralıklı duvar kağıtları ayarlamasına olanak tanınıyor.

    Windows 11'e HDR duvar kağıdı desteği

    Windows 11 sisteminizi 23516 veya üzeri bir yapıya güncelleyerek yeni özelliği deneyebilirsiniz. Özelliği denemek için öncelikle Ayarlar > Sistem > Ekran > HDR yolunu izleyerek monitörünüzün yüksek dinamik aralığı destekleyip desteklemediğini kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Ekranınız HDR'yi destekliyorsa, JXR resimlerini masaüstü arka planınız olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:

    1. JXR formatında bir HDR görüntüsü indirin. Buradaki bağlantında Microsoft’un örnek görsellerini indirebilirsiniz.
    2. Ayarlar uygulamasını açın ve Ayarlar > Kişiselleştirme > Arka Plan > Arka planınızı kişiselleştir > Fotoğraflara gözat bölümüne gidin.
    3. Masaüstü arka planı olarak ayarlamak istediğiniz JXR dosyasını seçin.

    Farklı teknoloji desteğine sahip birden fazla ekran kullanıyorsanız (örneğin, biri HDR'li diğeri HDR'siz), Windows 11 arka planı her monitörün özelliklerine göre uyarlayacaktır. Microsoft ayrıca, bilgisayarınıza harici ekranlar bağlarken en iyi görüntü kalitesini elde etmek için Microsoft Store'daki HDR Calibration uygulamasını kullanmanızı öneriyor.

    Windows 11'deki ilk HDR arka plan desteği şu anda Windows Insider programında test ediliyor, bu nedenle olası kararsızlıklar ve hatalar yaşanabilir. Bu arada bilmeyenler için JXR veya JPEG XR (eXtended Range), Microsoft'un normal JPEG'e göre çok sayıda iyileştirme içeren tescilli görüntü sıkıştırma standardıdır. 2007 yılında duyurulan format, gelişmiş sıkıştırma, kayıpsız destek, daha iyi renk doğruluğu, gömülü ICC (Uluslararası Renk Konsorsiyumu) renk profilleri, şeffaflık ve daha fazlasını sunuyor.

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    M
    maygar 23 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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