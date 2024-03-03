Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR Support devreye girecek

Tam Boyutta Gör Futbolda hakem yönetiminin daha şeffaf ve verimli hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Gol çizgisi, VAR hakemi, yarı ofsayt sisteminin ardından şimdi de VAR Support liglerimize geliyor.

VAR Support nedir?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezona hazırlık kapsamında, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4 maçta, Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde VAR Support uygulaması kullanılacak.

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VAR Support uygulaması mevcut VAR hakeminin yanında VAR Destekleyicisi olarak ikinci bir VAR hakemine görev veriyor. VAR Destekleyicisi sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcı oluyor. Nihai karar ise VAR hakeminin oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanan VAR Destekleyicisi ilk olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak. Daha sonra 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde VAR Destekleyicisi sistemini görebileceğiz.

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