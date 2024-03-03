Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR Support devreye girecek

VAR Support nedir?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezona hazırlık kapsamında, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4 maçta, Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde VAR Support uygulaması kullanılacak.
VAR Support uygulaması mevcut VAR hakeminin yanında VAR Destekleyicisi olarak ikinci bir VAR hakemine görev veriyor. VAR Destekleyicisi sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcı oluyor. Nihai karar ise VAR hakeminin oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uygulanan VAR Destekleyicisi ilk olarak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak. Daha sonra 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde VAR Destekleyicisi sistemini görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.