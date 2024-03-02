A101 marketlerde Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy A14 ve Galaxy A04 var

Tam Boyutta Gör A101 ekstra ürünlerinde bu hafta Samsung akıllı telefonlarından akıllı saate, Xiaomi tablet modelinden tam kablosuz kulaklığa ve Philips şarj aksesuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

A101 marketlerde Samsung ve Xiaomi ürünleri

A101 Ekstra internet sayfasında satışa başlayan ürünler arasında Samsung ve Xiaomi ürünleri dikkat çekiyor. 1.4 inçlik Super AMOLED ekran, sağlık değerleri takibi, sesli görüşme, 3 güne kadar pil ömrü, GPS özellikleri sunan Samsung Galaxy Watch 5 Pro modeli 5999TL.

A101 marketlerde Tiny House 1 hf. önce eklendi

6.6 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A14 akıllı telefon modeli 5999TL.

6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5199TL.

Diğer taraftan 12.4 inçlik ekran, 4920mAh batarya, 13MP arka kamera, 8GB RAM, 256GB depolama olan Xiaomi Book S tablet modeli 14999TL iken 40dB gürültü engellemeli Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık modeli de 1299TL.

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