A101 marketlerde Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy A14 ve Galaxy A04 var

A101 marketlerde Samsung ve Xiaomi ürünleri
A101 Ekstra internet sayfasında satışa başlayan ürünler arasında Samsung ve Xiaomi ürünleri dikkat çekiyor. 1.4 inçlik Super AMOLED ekran, sağlık değerleri takibi, sesli görüşme, 3 güne kadar pil ömrü, GPS özellikleri sunan Samsung Galaxy Watch 5 Pro modeli 5999TL.
6.6 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A14 akıllı telefon modeli 5999TL.
6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5199TL.
Diğer taraftan 12.4 inçlik ekran, 4920mAh batarya, 13MP arka kamera, 8GB RAM, 256GB depolama olan Xiaomi Book S tablet modeli 14999TL iken 40dB gürültü engellemeli Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık modeli de 1299TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.