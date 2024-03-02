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    A101 marketlerde Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy A14 ve Galaxy A04 var

    A101 Ekstra ürünleri arasında Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy A14, Galaxy A04, Xiaomi Book S tablet, Xiaomi Buds 3T Pro tam kablosuz kulaklık yer alıyor.     
    A101 ekstra ürünleri Tam Boyutta Gör
    A101 ekstra ürünlerinde bu hafta Samsung akıllı telefonlarından akıllı saate, Xiaomi tablet modelinden tam kablosuz kulaklığa ve Philips şarj aksesuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    A101 marketlerde Samsung ve Xiaomi ürünleri

    A101 Ekstra internet sayfasında satışa başlayan ürünler arasında Samsung ve Xiaomi ürünleri dikkat çekiyor. 1.4 inçlik Super AMOLED ekran, sağlık değerleri takibi, sesli görüşme, 3 güne kadar pil ömrü, GPS özellikleri sunan Samsung Galaxy Watch 5 Pro modeli 5999TL.

    6.6 inçlik ekran, Exynos 850 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A14 akıllı telefon modeli 5999TL.

    6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 5199TL.

    Diğer taraftan 12.4 inçlik ekran, 4920mAh batarya, 13MP arka kamera, 8GB RAM, 256GB depolama olan Xiaomi Book S tablet modeli 14999TL iken 40dB gürültü engellemeli Xiaomi Buds 3T Pro kulaklık modeli de 1299TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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