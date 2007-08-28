Bestbuy.com'dan HDMI garantili XBOX 360 Premium

Haber Editörü
[html]<p>En popüler alışveriş sitelerinden biri olan Bestbuy.com, 1 Eylülden itibaren üzerinde kesin HDMI portu bulunduran XBOX 360 premium paketini 349$'dan satmaya başlayacak. Bilindiği gibi HDMI portu XBOX360'a Elite modeli ile sonradan eklenmiş, daha sonra Microsoft Elite modelindeki anakartı Premium pakete de koymuştu. Üstelik bunu habersiz yapmış ve yurtdışında yeni XBOX 360 alanlar konsollarında HDMI yuvası görünce oldukça şaşırmışlardı. Bu olay internette yayılınca yeni XBOX 360 alacak kullanıcılar, kutuları dikkatlice araştırarak HDMI çıkışlı konsol arayışına girdiler. </p> <p align="center"><img src="https://www.donanimhaber.com/resimler/image.aspx/bestbuyx360hdmigua.JPG" width="554" height="351" /></p> <p>HDMI portu istemeyen kullanıcılar için ise, Best Buy yine premium paketleri 349$'dan satıyor. Ama bu fiyata Top Spin 2 veya Need for Speed: Most Wanted oyunu da dahil. Unutmadan belirtelim, bu modeller de, 90nm grafik ve işlemci çekirdeği kullanıyor.</p>[/html]
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Hayır yeni heatsink yapmışlar.Yenilerde 3 kırmızı ışık problemiyle karşılaşan henüz yok.
Amerikada satılıyor.Avrupaya indirimli xbox 360'lar daha yeni geliyor.Ama fiyatın 350 dolar olması avrupa için olma ihtimalini azaltıyor çünkü avrupada 350 euro diye biliyorum
Şu ankiler 90 nm ama yeni x360larda ısınma problemi yok.
Bilmeyenler için,Xbox 360 Türkiye'ye 2008'de gelecek