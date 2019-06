Bestbuy.com'dan HDMI garantili XBOX 360 Premium

[html]

En popüler alışveriş sitelerinden biri olan Bestbuy.com, 1 Eylülden itibaren üzerinde kesin HDMI portu bulunduran XBOX 360 premium paketini 349$'dan satmaya başlayacak. Bilindiği gibi HDMI portu XBOX360'a Elite modeli ile sonradan eklenmiş, daha sonra Microsoft Elite modelindeki anakartı Premium pakete de koymuştu. Üstelik bunu habersiz yapmış ve yurtdışında yeni XBOX 360 alanlar konsollarında HDMI yuvası görünce oldukça şaşırmışlardı. Bu olay internette yayılınca yeni XBOX 360 alacak kullanıcılar, kutuları dikkatlice araştırarak HDMI çıkışlı konsol arayışına girdiler.

HDMI portu istemeyen kullanıcılar için ise, Best Buy yine premium paketleri 349$'dan satıyor. Ama bu fiyata Top Spin 2 veya Need for Speed: Most Wanted oyunu da dahil. Unutmadan belirtelim, bu modeller de, 90nm grafik ve işlemci çekirdeği kullanıyor.