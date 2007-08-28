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Bestbuy.com'dan HDMI garantili XBOX 360 Premium

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
18,4b
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20
Diğer
enderc
Haber Editörü
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[html]<p>En popüler alışveriş sitelerinden biri olan Bestbuy.com, 1 Eylülden itibaren üzerinde kesin HDMI portu bulunduran XBOX 360 premium paketini 349$'dan satmaya başlayacak. Bilindiği gibi HDMI portu XBOX360'a Elite modeli ile sonradan eklenmiş, daha sonra Microsoft Elite modelindeki anakartı Premium pakete de koymuştu. Üstelik bunu habersiz yapmış ve yurtdışında yeni XBOX 360 alanlar konsollarında HDMI yuvası görünce oldukça şaşırmışlardı. Bu olay internette yayılınca yeni XBOX 360 alacak kullanıcılar, kutuları dikkatlice araştırarak HDMI çıkışlı konsol arayışına girdiler. </p> <p align="center"><img src="https://www.donanimhaber.com/resimler/image.aspx/bestbuyx360hdmigua.JPG" width="554" height="351" /></p> <p>HDMI portu istemeyen kullanıcılar için ise, Best Buy yine premium paketleri 349$'dan satıyor. Ama bu fiyata Top Spin 2 veya Need for Speed: Most Wanted oyunu da dahil. Unutmadan belirtelim, bu modeller de, 90nm grafik ve işlemci çekirdeği kullanıyor.</p>[/html]
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arimurdul 12 yıl
açıkçası X BOX taki sorunlar o kadar çok ki ben onun yerine PS3 almayı tercih ederim


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grafiker 12 yıl
yani hala çok ısınıyor değilmi ?
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theraptorx 12 yıl
Tamamda birsüreden beri zaten HDMI'li 360'lar satılıyor zaten
Bu site 1 Eylülden itibaren satmaya başşlıyormuş.
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Raven007 12 yıl

Orjinalden alıntı: grafiker

yani hala çok ısınıyor değilmi ?


Hayır yeni heatsink yapmışlar.Yenilerde 3 kırmızı ışık problemiyle karşılaşan henüz yok.

Orjinalden alıntı: theraptorx

Tamamda birsüreden beri zaten HDMI'li 360'lar satılıyor zaten
Bu site 1 Eylülden itibaren satmaya başşlıyormuş.


Amerikada satılıyor.Avrupaya indirimli xbox 360'lar daha yeni geliyor.Ama fiyatın 350 dolar olması avrupa için olma ihtimalini azaltıyor çünkü avrupada 350 euro diye biliyorum

Orjinalden alıntı: Gunwane

Şu anki xbox360 lar kaç nanometre ki..65 den fazla ise ısınma problemi bir nebze olsun çözülür mü o zaman yenilerinin çıkması ile ?


Şu ankiler 90 nm ama yeni x360larda ısınma problemi yok.

Bilmeyenler için,Xbox 360 Türkiye'ye 2008'de gelecek
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