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    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80’e varan fırsatlar!

    Xbox Store'da dev indirim dönemi başladı. Yüzlerce oyunda %80'e varan fırsatlar sunuluyor. Kampanya 23 Haziran’a kadar geçerli, kaçırmamanız gereken oyunlar burada.

    Xbox Store’da İndirim Dönemi başladı: %80’e varan fırsatlar! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Deals Unlocked indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 11 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store’da Deals Unlocked İndirimleri başladı

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 23 Haziran'a kadar sürecek indirim döneminde, EA Sports FC 25 2.899,99 TL yerine 579,99 TL, Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL yerine 1.539,99 TL, It Takes Two 1.499,99 TL yerine 449,99 TL, Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL yerine 599,60 TL, Dying Light 2: Stay Human 1.059 TL yerine 349,47 TL satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Oyun Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.900 TL 1.520,00 TL -%20
    EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm 3.899 TL 579.99 TL -%80
    Sid Meier’s Civilization® VII 2.499 TL 2.124 TL -%15
    Call of Duty®: Black Ops 6 2.799 TL 1.539 TL -%45
    Resident Evil Village Gold Edition 1.749 TL 524,70 TL -%70
    It Takes Two - Dijital Versiyon 1.499 TL 449.99 TL -%70
    Starfield Premium Edition 1.600 TL 960 TL -%40
    Mortal Kombat™ 1: Son Sürüm 2.499 TL 999,60 TL -%60
    Fallout 76 350 TL 87,50 TL -%76
    A Way Out 152,50 TL 30,50 TL -%80
    A Plague Tale: Innocence 218,75 TL

    54,68 TL

    		 -%65
    Alan Wake Remastered 218,75 TL 32,81 TL -%85
    Assassin's Creed® IV Black Flag™ 53,75 TL 21,50 TL -%60
    Assassin's Creed® Odyssey - ULTIMATE EDITION 925 TL 185 TL -%80
    Assassin's Creed® Valhalla 600 TL 150 TL -%75
    Back 4 Blood 599 TL 59,90 TL -%90
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 dakika önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    DemirAylak 4 saat önce

    Su tabancasını geri getirin

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    Forumdan Konular

    internet wan bağlı değil ne demek arabaya sticker yapıştırma cezası don kişot kimdir seat arona yorumlar mucovit-c 1200 kullanıcı yorumları

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