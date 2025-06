Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80’e varan fırsatlar!

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Deals Unlocked indirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 11 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store’da Deals Unlocked İndirimleri başladı

Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 23 Haziran'a kadar sürecek indirim döneminde, EA Sports FC 25 2.899,99 TL yerine 579,99 TL, Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL yerine 1.539,99 TL, It Takes Two 1.499,99 TL yerine 449,99 TL, Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL yerine 599,60 TL, Dying Light 2: Stay Human 1.059 TL yerine 349,47 TL satın alınabiliyor.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

