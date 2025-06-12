Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %80’e varan fırsatlar!

Xbox Store’da Deals Unlocked İndirimleri başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 23 Haziran'a kadar sürecek indirim döneminde, EA Sports FC 25 2.899,99 TL yerine 579,99 TL, Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL yerine 1.539,99 TL, It Takes Two 1.499,99 TL yerine 449,99 TL, Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL yerine 599,60 TL, Dying Light 2: Stay Human 1.059 TL yerine 349,47 TL satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Önceki Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|1.900 TL
|1.520,00 TL
|-%20
|EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm
|3.899 TL
|579.99 TL
|-%80
|Sid Meier’s Civilization® VII
|2.499 TL
|2.124 TL
|-%15
|Call of Duty®: Black Ops 6
|2.799 TL
|1.539 TL
|-%45
|Resident Evil Village Gold Edition
|1.749 TL
|524,70 TL
|-%70
|It Takes Two - Dijital Versiyon
|1.499 TL
|449.99 TL
|-%70
|Starfield Premium Edition
|1.600 TL
|960 TL
|-%40
|Mortal Kombat™ 1: Son Sürüm
|2.499 TL
|999,60 TL
|-%60
|Fallout 76
|350 TL
|87,50 TL
|-%76
|A Way Out
|152,50 TL
|30,50 TL
|-%80
|A Plague Tale: Innocence
|218,75 TL
|
54,68 TL
|-%65
|Alan Wake Remastered
|218,75 TL
|32,81 TL
|-%85
|Assassin's Creed® IV Black Flag™
|53,75 TL
|21,50 TL
|-%60
|Assassin's Creed® Odyssey - ULTIMATE EDITION
|925 TL
|185 TL
|-%80
|Assassin's Creed® Valhalla
|600 TL
|150 TL
|-%75
|Back 4 Blood
|599 TL
|59,90 TL
|-%90
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
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