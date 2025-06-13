Xbox el konsolu projesi rafa kalktı: Peki ne olacak?

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un taşınabilir konsol planları bir kez daha gündemde. Daha önce Asus ortaklığında geliştirilen Xbox el konsoluyla ilk adım atılmıştı. Ancak şimdi daha radikal bir karar konuşuluyor. Microsoft'un yeni nesil donanım stratejisi, yalnızca OEM ortaklarla sınırlı olacak. İşte detaylar...

Microsoft, el konsolu planlarından vazgeçti

Hatırlanacağı üzere, ASUS'un ROG X Ally ve yeni X Ally X modelleri, geçtiğimiz günlerde Xbox Games Showcase 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtılmıştı. Her iki modelin de yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu cihazlar, Xbox markası altında geliştirilen ilk taşınabilir çözümler olacak ancak Microsoft’un donanımsal katkısı sınırlı kalacak.

Microsoft'un orijinal planı, bu ortaklık sürecini kendi el konsolunu geliştirmek için bir ara çözüm olarak değerlendirmekti. Hatta yeni nesil Xbox masaüstü konsoluyla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak The Verge editörü Tom Warren’ın abonelere özel yayınladığı son rapora göre, bu proje artık fiilen sona ermiş durumda. Şirket, bundan sonra donanım yerine tamamen yazılım platformuna odaklanacak.

Warren'a göre ASUS tarafından geliştirilen modeller, Windows ve Xbox ekosisteminin nasıl entegre edileceğini test etmek için bir tür "pazar denemesi" işlevi görüyor. Microsoft’un uzun vadeli hedefi ise her ekranı bir Xbox platformuna dönüştürmek. Bu noktada Xbox Play Anywhere ve Xbox Cloud Gaming gibi servisler, markayı donanımdan bağımsız olarak daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda aktif rol oynuyor.

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Sonuç olarak, Microsoft'un taşınabilir oyun cihazı planları kökten değişmiş durumda. Donanım geliştirmek yerine yazılım platformunu ön plana çıkaran şirket, Xbox deneyimini fiziksel cihazlar yerine servislerle taşımayı hedefliyor.

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