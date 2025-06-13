Xbox el konsolu projesi rafa kalktı: Peki ne olacak?

Microsoft, el konsolu planlarından vazgeçti
Hatırlanacağı üzere, ASUS'un ROG X Ally ve yeni X Ally X modelleri, geçtiğimiz günlerde Xbox Games Showcase 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtılmıştı. Her iki modelin de yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu cihazlar, Xbox markası altında geliştirilen ilk taşınabilir çözümler olacak ancak Microsoft’un donanımsal katkısı sınırlı kalacak.
Microsoft'un orijinal planı, bu ortaklık sürecini kendi el konsolunu geliştirmek için bir ara çözüm olarak değerlendirmekti. Hatta yeni nesil Xbox masaüstü konsoluyla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak The Verge editörü Tom Warren’ın abonelere özel yayınladığı son rapora göre, bu proje artık fiilen sona ermiş durumda. Şirket, bundan sonra donanım yerine tamamen yazılım platformuna odaklanacak.
Warren'a göre ASUS tarafından geliştirilen modeller, Windows ve Xbox ekosisteminin nasıl entegre edileceğini test etmek için bir tür "pazar denemesi" işlevi görüyor. Microsoft’un uzun vadeli hedefi ise her ekranı bir Xbox platformuna dönüştürmek. Bu noktada Xbox Play Anywhere ve Xbox Cloud Gaming gibi servisler, markayı donanımdan bağımsız olarak daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda aktif rol oynuyor.
Sonuç olarak, Microsoft'un taşınabilir oyun cihazı planları kökten değişmiş durumda. Donanım geliştirmek yerine yazılım platformunu ön plana çıkaran şirket, Xbox deneyimini fiziksel cihazlar yerine servislerle taşımayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.