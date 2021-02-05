Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri Mart'ta başlıyor; Bob Odenkirk onayladı

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Dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Breaking Bad'in spin-off dizisi Better Call Saul'un son sezonu için çekim tarihi açıklandı.

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Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri 2021'de başlıyor

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Dizinin başrolü olan Bob Odenkirk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizinin çekimlerinin Mart 2021 tarihinde başlayacağını açıkladı. Daha önce bu tarihi bir başka oyuncu Giancarlo Esposito da açıklamıştı ancak kendisi bir tahminde bulunmuştu daha çok. Bob Odenkirk ise direkt olarak tarihi onayladı.

Dizinin altıncı sezonu, yani final sezonu 10 bölüm yerine 13 bölümden oluşacak. Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi bilinmiyor.

İlk kez 2015 yılında yayınlanan dizinin şu anda toplamda 5 sezonu var. Her ne kadar Breaking Bad'in yan dizisi olsa da birçok izleyiciye göre Breaking Bad'ten daha iyi bir dizi konumunda Better Call Saul. Dizinin ilk 4 sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/better-call-saul-season-6-filming-updates-bob-odenkirk/

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