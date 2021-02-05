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    Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri Mart'ta başlıyor; Bob Odenkirk onayladı

    Breaking Bad dizisinin spin-off dizisi olan Better Call Saul dizisinin son sezon çekimlerinin başlangıç tarihi Bob Odenkirk tarafından onaylandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Şubat 2021, 15:30 (1 hf.)
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    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri Mart'ta başlıyor; Bob Odenkirk onayladı
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    Dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Breaking Bad'in spin-off dizisi Better Call Saul'un son sezonu için çekim tarihi açıklandı.

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    Dizinin başrolü olan Bob Odenkirk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizinin çekimlerinin Mart 2021 tarihinde başlayacağını açıkladı. Daha önce bu tarihi bir başka oyuncu Giancarlo Esposito da açıklamıştı ancak kendisi bir tahminde bulunmuştu daha çok. Bob Odenkirk ise direkt olarak tarihi onayladı. 

    Dizinin altıncı sezonu, yani final sezonu 10 bölüm yerine 13 bölümden oluşacak. Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi bilinmiyor. 

    İlk kez 2015 yılında yayınlanan dizinin şu anda toplamda 5 sezonu var. Her ne kadar Breaking Bad'in yan dizisi olsa da birçok izleyiciye göre Breaking Bad'ten daha iyi bir dizi konumunda Better Call Saul. Dizinin ilk 4 sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz. 



    https://screenrant.com/better-call-saul-season-6-filming-updates-bob-odenkirk/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moldova_lover (ahmet genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha çok var
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    VITO SCALETTA 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye son sezon ya
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    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi aşırı derecede aksiyon'a bağladı son sezonda. Breaking Bad'den ne farkı kaldı?
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    -BurakBey 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şükür kavuşturana
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    H hdtv (Serkan Gemreli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bob Odenkirk inanılmaz bir adam ya. BB den daha çok sevdiğim bir dizi oldu bu.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hdtv
    Benim için eşdeğer diyebileceğim bir yapıt breaking bad'le. Valla unutmuştum final sezonu olacağını, aşırı sevindim. Numarası olsa yurtdışı demicem arıcam hani o derece.
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dramatik yapı itibariyle Breaking Bad ‘ten daha iyi çünkü kendini asla tekrar etmiyor. Orada sürekli git-gel yaşıyorlar son anda kurtuluyorlar ya, burada her şey neden sonuç iliskisi icinde yavaşça gerçekleşiyor; zorlama son dakika gelişmesi yok.

    Ayrıca avukatın performansı dillere destan. Çok iyi bir reji ve Goruntu yönetmeni tarafından çekildiği çok net.
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    olasılıksız238 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eylül'de filan anca yayınlanır o zaman.
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