A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezonu için izleyicileri uzun süre bekletmeyecek

Tam Boyutta Gör Dizilerin her yıl yeni bir sezonla izleyicileri karşısına çıktığı dönem artık büyük ölçüde geride kalmış durumda. House of the Dragon, Stranger Things, The Last of Us gibi diziler yeni sezonları arasında izleyicileri 2-3 yıl bekletiyor. Ancak görünen o ki A Knight of the Seven Kingdoms için durum böyle olmayacak. Daha ilk sezonu başlamadan 2. sezon onayını alan yeni Game of Thrones dizisi, sadece bir yıl sonra ekranlara geri dönecek.

A Knight of the Seven Kingdoms 2. Sezon, 2027'de Ekrana Gelecek

Bu hafta Deadline'a konuşan HBO CEO'su Casey Bloys, A Knight of the Seven Kingdoms'ın önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu. Üstelik daha şimdiden 3. sezon için de hazırlıklar başlamış durumda. Bloys, 2. sezondan sonra 3. sezonun da prodüksiyonuna başlayacaklarını söylüyor. Böylece A Knight of the Seven Kingdoms her yıl yeni bir sezonla izleyici karşısına çıkabilecek.

George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

