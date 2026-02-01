A Knight of the Seven Kingdoms 2. sezonu için izleyicileri uzun süre bekletmeyecek

A Knight of the Seven Kingdoms 2. Sezon, 2027'de Ekrana Gelecek
Bu hafta Deadline'a konuşan HBO CEO'su Casey Bloys, A Knight of the Seven Kingdoms'ın önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu. Üstelik daha şimdiden 3. sezon için de hazırlıklar başlamış durumda. Bloys, 2. sezondan sonra 3. sezonun da prodüksiyonuna başlayacaklarını söylüyor. Böylece A Knight of the Seven Kingdoms her yıl yeni bir sezonla izleyici karşısına çıkabilecek.
George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros'un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg'in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan'ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros'un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.