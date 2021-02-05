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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi

    Geçtiğimiz haftalarda başlayan Guy Ritchie'nin yeni filmi Five Eyes'ın çekimlerinin ardından bu sefer de yeni Marvel filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nın çekimlerinin başladığını açıkladı.
    05 Şubat 2021, 10:00 (1 hf.)
    8,8b
    1
    16
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    18

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi
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    Sinema dünyasının son yıllardaki en büyük markalarından biri haline gelen Marvel, yeni filmlerin yapımlarına teker teker başlıyor. Dün akşam saatlerinde çekimlere başlandığı açıklanan yeni film ise Ant-Man'in yeni filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ancak çekimlerin başladığı Marvel veya Disney tarafından açıklanmadı.

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    Çekimlerin başladığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde Habertürk TV'de konuk olduğu programda açıkladı. Söylediğine göre yeni Ant-Man filmi, yani Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nin çekimleri Kapadokya'da başladı. Ne yazık ki başka bir ayrıntı paylaşmadı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya'da yapılan Guy Ritchie ve Jason Statham'ın yeni filminin de setini ziyaret etmiş. Söylediğine göre ekip Antalya'da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu. Birkaç farklı ülkede yapacakları çekimleri Antalya'nın mevsimi sebebiyle tek bir yerde yapabiliyorlarmış.

    Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük prodüksiyonlu filmlerin Türkiye'de çekimlerini yapabilmeleri için çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Büyük bütçeli filmlerin çekiminin burada yapılması hem bilinirlik açısından hem de ekonomi açısından bir hayli faydalıymış. Guy Ritchie'nin 60 milyon dolar bütçeye sahip olan yeni filminin 10 milyon dolarlık kısmı Türkiye'de harcanacak.

    Bahsi geçen canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence konu olarak antman ve wasp Türkiye de asgari ücretli işe girip yaşamaya baslasinlar. Guzel bir hayatta kalma konusu olur
    2 Yanıt Yanıtla +82
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    Sayko RGB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cami icinde super kahramanlar savasacak mi ?
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    Grondan (Oğuz Şengür) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Asgari ücret ile olursa baya kısa bir film olur ay ortasında ölürler. 😌
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Nerd Miner (Can ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    La İnşallah gene develi meveli Arap ülkesi gibi resmedilmeyiz 2 filimde de..
    Yanıtla +1
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    Rajeesh 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    meraktan soruyorum. film çekmek isteyen firmalar devlete herhangi bir para öduyor mu ? bunun izin prosedürü nedir?
    1 Yanıt Yanıtla
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Rajeesh
    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050812-13.htm

    Aslında bu tarz ülkede çekilecek filmlere destek verilmeli kolaylık sağlanmalı. Bir dönem Troy filmi burada çekilecekti sanırım. Ama işte bürokrasi falan derken vaz geçildi. Bu tarz reklamlar kaçırılmamalı.
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    Sayko RGB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cami içerisinde super kahramanların namaz kılma sahnesi olacak diye duydum. Kaynak: www.YerliPilotUcakKaldirma.com

    Bu sahne varsa tanımadığım insanlara bu filmi izlemesi için her türlü imkanı sağlarım. Acayip merak ettim bu sahneyi.

    Ekleme: Dediğim siteden bu haber kalkmış.

    Şuan meyhane arıyorum üzüntüden. Kahroldum.
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sayın Cb’nımızın talimatlarıyla çekilmemiş olan bu filmi ben izlemem boykot edecem. Hayır Sn Cb’ımız talimatları ve vizyonu olmasa onlar orada film çekebilirler mi? Nankör bunlar nankör.
    Yanıtla +8
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    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fesli, çarşaflı insanlar ve fonda ezan. Genelde Türkiye'nin tanıtımına böyle bir katkı oluyor. Umarım böyle olmaz.
    Yanıtla +10
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    annaX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10sn bölüm görürüz artık
    Yanıtla +2
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyoruz
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bence konu olarak antman ve wasp Türkiye de asgari ücretli işe girip yaşamaya baslasinlar. Guzel bir hayatta kalma konusu olur
    2 Yanıt Yanıtla +82
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    K kuzeyli86 (Recep Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    🤣🤣😂🤣🤣😂🤣😂😂
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    Grondan (Oğuz Şengür) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Asgari ücret ile olursa baya kısa bir film olur ay ortasında ölürler. 😌
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Sayko RGB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cami icinde super kahramanlar savasacak mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    P Proprietor (Akif Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Sayko RGB
    Yapılan film dizi ve oyunlara Türkiye'yi koymama sebepleri bu

    Mesela gta türkiye de geçse oyunda türk polisini öldürüyorlar diye yaygara koparırlar belki oyunu bile yasaklarlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 milyon dolar, güzel para.
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    8765 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ant-man ve
    6 etiket daha çekimleriyeni antman filmi kapadokya Türkiye Haberleri çekimler marvel Bilim ve Teknoloji
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