Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi

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Sinema dünyasının son yıllardaki en büyük markalarından biri haline gelen Marvel, yeni filmlerin yapımlarına teker teker başlıyor. Dün akşam saatlerinde çekimlere başlandığı açıklanan yeni film ise Ant-Man'in yeni filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ancak çekimlerin başladığı Marvel veya Disney tarafından açıklanmadı.

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Çekimlerin başladığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam saatlerinde Habertürk TV'de konuk olduğu programda açıkladı. Söylediğine göre yeni Ant-Man filmi, yani Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nin çekimleri Kapadokya'da başladı. Ne yazık ki başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya'da yapılan Guy Ritchie ve Jason Statham'ın yeni filminin de setini ziyaret etmiş. Söylediğine göre ekip Antalya'da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu. Birkaç farklı ülkede yapacakları çekimleri Antalya'nın mevsimi sebebiyle tek bir yerde yapabiliyorlarmış.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük prodüksiyonlu filmlerin Türkiye'de çekimlerini yapabilmeleri için çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Büyük bütçeli filmlerin çekiminin burada yapılması hem bilinirlik açısından hem de ekonomi açısından bir hayli faydalıymış. Guy Ritchie'nin 60 milyon dolar bütçeye sahip olan yeni filminin 10 milyon dolarlık kısmı Türkiye'de harcanacak.

Bahsi geçen canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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