Breaking Bad'in yaratıcısından yeni bir dizi geliyor: Pluribus

Pluribus, Apple TV+'ta İzleyici ile Buluşacak
İlk duyurulduğu dönemde Wycaro 339 olarak anılan Pluribus hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Apple tarafından paylaşılan ilk tanıtım videosu da dizinin konusu hakkında pek bir detay barındırmıyor. Ancak Apple tarafından paylaşılan kısa tanıtım yazısı, bunun Breaking Bad ve Better Call Saul'dan çok daha farklı bir dizi olacağını gösteriyor. Zaten daha önce gelen sızıntılarda da bu dizinin daha çok The X-Files'a benzeyeceği söyleniyordu.
Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır." Dizinin sloganı ise "Mutluluk bulaşıcıdır". Bu ikisini yan yana koyduğumuzda, bizi ne tarz bir hikâyenin beklediğiyle ilgili az çok bir fikre sahip oluyoruz.
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Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya