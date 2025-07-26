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    Breaking Bad'in yaratıcısından yeni bir dizi geliyor: Pluribus

    Breaking Bad ve Better Call Saul gibi efsaneleşmiş iki dizinin yaratıcısı olan Vince Gilligan, yeni bir diziyle geri dönüyor. Pluribus adını taşıyan dizinin yayın tarihi kısa bir videoyla duyuruldu.

    Pluribus Tam Boyutta Gör
    Breaking Bad ile tüm zamanların en iyi dizilerinden birine imza atan, bunu da Better Call Saul gibi şahane bir spin-off dizisiyle takip eden Vince Gilligan, günümüzün en dikkat çekici TV yazarları arasında yer alıyor. Bu yüzden bir sonraki projesi de merakla bekleniyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu proje adeta bir sır perdesi ardında hazırlanmış olsa da o perde yavaş yavaş aralanıyor. Apple, dün paylaştığı kısa tanıtım videosuyla dizinin Pluribus adını taşıyacağını duyururken, merakla beklenen dizinin yayın tarihini de paylaştı: Pluribus, 7 Kasım'da başlayacak.

    Pluribus, Apple TV+'ta İzleyici ile Buluşacak

    İlk duyurulduğu dönemde Wycaro 339 olarak anılan Pluribus hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Apple tarafından paylaşılan ilk tanıtım videosu da dizinin konusu hakkında pek bir detay barındırmıyor. Ancak Apple tarafından paylaşılan kısa tanıtım yazısı, bunun Breaking Bad ve Better Call Saul'dan çok daha farklı bir dizi olacağını gösteriyor. Zaten daha önce gelen sızıntılarda da bu dizinin daha çok The X-Files'a benzeyeceği söyleniyordu.

    Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır." Dizinin sloganı ise "Mutluluk bulaşıcıdır". Bu ikisini yan yana koyduğumuzda, bizi ne tarz bir hikâyenin beklediğiyle ilgili az çok bir fikre sahip oluyoruz.

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    Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.

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    vixx 3 gün önce

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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