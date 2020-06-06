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    Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi

    MEG görüntülemesi yapabilen yeni kask geliştirildi. Yeni kask 2 sene önce üretilen modele oranla daha fazla sensör içeriyor ve içerdiği sensörler sayesinde beynin tüm bölgeleri görüntülenebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi
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    Manyetoensefalografi adlandırılan ve beynin elektriksel aktivitesinin görüntülenmesini sağlayan cihazlar genelde aynı MRI gibi büyük cihaz grubunu oluşturuyor ve hastalar genellikle aynı MRI görüntülemede olduğu gibi makinenin içerisine uzanıyor.

    Bu durumu tersine çevirmek ve hastanın hareket kabiliyetini sağlamak amacıyla araştırmacılar aynı MEG'de olduğu gibi beyin dalgalarını okuyabilecek bir tür kask üretti. 3 boyutlu yazıcı ile üretilen kask sayesinde hastalar belli bir düzeyde hareket imkanına da sahip olacak.

    Benzer MEG kaskı 2018 yılında üretilmişti

    Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi

    Bütün bunlara ek olarak benzer şekilde Britain's University of Nottingham kurumu MEG görüntülemesi sağlayan kaskı 2018 yılında üretmişti.

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    Araştırma ekibinin 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği kask sayesinde kullanıcıların çeşitli aktivitelerde uğraşırken ürettiği beyin dalgaları monitörize edilebilmekle birlikte yeni kaskın çocuklar ve nöbet geçirebilen epileptikler için oldukça avantajlı olacağı belirtiliyor.

    Önce üretilen kask standart MEG görüntülemeye oranla daha az sensör içeriyordu ve içerdiği 13 sensör sayesinde beynin sadece belli başlı bölgeleri monitörize edilebiliyordu. Yeni tasarlanan ve üretilen kask ise tam olarak 49 sensör içeriyor ve yeni sensörler sayesinde beyin bölgeleri çok daha kesin ve başarılı bir şekilde monitörize edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında"

    Yeni kask 2 farklı gönüllü üzerinde denendi ve testlere göre sonuçlar oldukça başarılı.

    Yeni araştırma Neurolmage dergisinde yayımlandı.



    https://www.nottingham.ac.uk/news/wearable-brain-scanner-technology-expanded-for-whole-head-imaging Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa.
    Çok iyi ama ne zaman standart kullanıma geçer 30 sene sonra mı?
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    mokoko_TR 5 sa. yeni yorumcu
    güzel pratik olmuş muhtemelen maliyetide düşük olur
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