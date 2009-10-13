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BFG'den yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: Deimos X-10

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG'den yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: Deimos X-10
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve bir süre önce Phobos adını verdiği oyuncu sistemiyle masaüstü bilgisayar pazarına da adım atan BFG, Deimos X-10 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın 18.4-inç boyutundaki mobil performans sistemi, Intel platformunu kullanıyor ve çift çekirdekli Core 2 P8700 (2.53GHz), dört çekirdekli Core 2 Quad Q9000 (2GHz) ya da 2.53 GHz'de Core 2 Quad QX9300 ile konfigüre edilebiliyor. 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü ile Full HD uyumlu olan sistemin grafik alt yapını SLI kurulumunda çalışan iki adet GeForce GTX 280M 1GB üstleniyor.

Desktop Replacement segmentinde yer alan ve pek çok masaüstü sisteminden daha yüksek performans sunduğu belirtilen Deimos X-10, 8GB'a kadar bellek ve 1.5TB'a kadar (HDD, SSD) depolama alanı sunabiliyor. Optik sürücü olarak tercihin Blu-ray'den yana kullanıldığı sistemde ayrıca 2.0 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, özelleştirilebilir ek oyun tuşları, entegre 5.1 ses sistem, parmak izi okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor. BFG Deimos X-10'un Windows 7 işletim sistemiyle 30 Ekim'de satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

BFG'den yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: Deimos X-10
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farukyasar 10 yıl
monsterin son kasasıyla ve özellikleriyle birebir aynı acaba fiyatı ne olacak???
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benben2009 10 yıl
kasası güzelde ekran dizaynı kasaya göre kötü görünüyor
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suslu76 10 yıl
kasayı moster'ın kasasına benzettim, özellikle soldaki tuşları
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simplethinks 10 yıl
Evet bu özellikleriyle birçok masaüstünden çok çok iyi fiyatıda ne kadar iyi görürüz
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