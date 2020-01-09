Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi

Tam Boyutta Gör

Jilet üreticilerinin teknolojiye ayak uydurarak akıllı sistemleri tıraş bıçaklarına entegre ettiklerini görüyoruz. Bic ise geliştirdiği akıllı tıraş bıçağını Ar-Ge çalışmaları için kullanacak.

The Next Bic Thing neler sunuyor?

CES 2020 fuarında sergilenen The Next Bic Thing adındaki tıraş bıçağı firmanın 5 bıçaklı ürünlerinden tasarım anlamında farklı değil. Kullanıcı verilerini toplayan sensör modülü ise Fransız Invoxia tarafından geliştirilmiş.

İlginizi Çekebilir

Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek

Ayrıca Bkz. "Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu"

Akıllı tıraş bıçağı kullanıcının yüz ısısı, nemi, kıl yoğunluğu, tıraş hızı, vuruş sayısı, traşa harcanan zaman, bıçakların keskinliği ve su kullanımı gibi çok detaylı verileri toplayabiliyor. Bluetooth üzerinden bu veriler bir yapay zeka algoritmasına aktarılıyor.

Algoritma bıçağın yüze her değişini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek detayları ortaya koyuyor. Bu veriler Bic markasının gelecekteki tıraş bıçaklarını daha verimli hale getirmesine yardımcı oluyor.

The Next Bic Thing projesi sadece ABD’de testlere başladı ve ilk etapta 500 kişilik bir test grubu oluşturuldu. Web sitesine yapılan kayıtlar değerlendirilerek yeni bir grup daha oluşturuluyor. Deneklerin mutlaka traş olurken prototip cihazı Blueototh üzerinden uygulamaya bağlaması gerekiyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/bic-connected-razer-better-shave/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.