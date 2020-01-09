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    Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi

    The Next Bic Thing projesinde akıllı Bic traş bıçağı üzerinden deneklerin çok detaylı traş davranışları toplanıyor ve Ar-Ge merkezinde yeni teknolojiler için kullanılıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi
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    Jilet üreticilerinin teknolojiye ayak uydurarak akıllı sistemleri tıraş bıçaklarına entegre ettiklerini görüyoruz. Bic ise geliştirdiği akıllı tıraş bıçağını Ar-Ge çalışmaları için kullanacak.

    The Next Bic Thing neler sunuyor?

    CES 2020 fuarında sergilenen The Next Bic Thing adındaki tıraş bıçağı firmanın 5 bıçaklı ürünlerinden tasarım anlamında farklı değil. Kullanıcı verilerini toplayan sensör modülü ise Fransız Invoxia tarafından geliştirilmiş.

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    Akıllı tıraş bıçağı kullanıcının yüz ısısı, nemi, kıl yoğunluğu, tıraş hızı, vuruş sayısı, traşa harcanan zaman, bıçakların keskinliği ve su kullanımı gibi çok detaylı verileri toplayabiliyor. Bluetooth üzerinden bu veriler bir yapay zeka algoritmasına aktarılıyor.

    Algoritma bıçağın yüze her değişini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek detayları ortaya koyuyor. Bu veriler Bic markasının gelecekteki tıraş bıçaklarını daha verimli hale getirmesine yardımcı oluyor.

    The Next Bic Thing projesi sadece ABD’de testlere başladı ve ilk etapta 500 kişilik bir test grubu oluşturuldu. Web sitesine yapılan kayıtlar değerlendirilerek yeni bir grup daha oluşturuluyor. Deneklerin mutlaka traş olurken prototip cihazı Blueototh üzerinden uygulamaya bağlaması gerekiyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/bic-connected-razer-better-shave/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cceviz 1 hf. en beğenilen
    Bir ürünün illa akıllısını yapacağım diyede bu kadar saçmalanmaz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bence sakal değilde düzgün cümle kurabilmek daha olmazsa olmaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tıraş şeklinde yazılır...
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    DH Misafiri 1 hf.
    traş değil tıraş olacak.
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    shkoksal 1 hf.
    Bunların hepsi para tuzağı. Üç bıçak, beş bıçak hepsi palavra; en kralı eski usül yöntem ustura ya da çift taraf jiletli makineler. Hem ucuz, hem daha yakın tıraş, hem de daha keyifli...
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu
    hatta bu sakal olayini soyle de izah edeyim 10 bayan ben yakisikli bir eleman miyim sorusu yabanci site abd kokenli



    10 da 8 evet 4 uzeri 3 puan 2 adet eh iste puan



    Sakalli olarak



    10 da 9 evet 5 tanesi 4 uzeri 4 puan gerisi 4 uzeri 3 puan 1 adet eh iste puan



    20 lik testler de benzerdi..



    Sakal erkegin olmazsa olmazidir diyorum
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu
    sayin adminler bu tiras bicagi konusunda arka arkaya haber yolluyorsunuz fakat erkek adam sakalli biyikli olur. ben bu tiras bicaklariyla tiras olmaktansa gidip damdan atlarim daha iyi

    en son tirasli halim kac yilindaydi hatirlamiyorum hatirladigim surat yaklasik olarak elvis presley genc haline benziyordu bu durum yeterince erkeksi bir goruntu saglamiyor ozellikle burun ufak ve estetikse kac yasinda olunursa olunsun cocuksu goruntu olusuyor sakallı halim bambaşka..
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    mutercim 1 hf.
    Başlıktaki tıraş neden "traş"? Haber içinde doğru yazmışsınız oysa...
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    Manhunt Three 1 hf.
    Şuan saçma gibi görünsede. Gelecekte her şey böyle olacak gibi.
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    cceviz 1 hf. en beğenilen
    Bir ürünün illa akıllısını yapacağım diyede bu kadar saçmalanmaz.
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