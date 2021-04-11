Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı

Dünyada başta otomotiv sektörü olmak üzere bilgisayar, ekran kartı, mobil cihaz, beyaz eşya gibi sayısız sektörü ksaıp kavurmaya başlayan yonga krizine karşı Biden hükümeti de somut adımlar atmaya başlıyor.

İlk bütçe düzenlemesi yapıldı

Biden hükümeti geçtiğimiz haftalarda yonga krizinin muhtemel etkileri ve mücadele yöntemleri ile ilgili bir çalışma yapılması talimatını vermişti. Bu hafta ise yonga krizine yönelik ilk bütçe düzenlemesi hayata geçirildi.

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Yonga krizine karşı hazırlanan bütçe düzenlemesi iki adet Üretim Yenilik Enstitüsü kurulmasını amaçlıyor. Bu kurumlar için toplamda 150 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Enstitülerin birisi ülke içi yonga üretimine odaklanacak.

Düzenleme ülke içerisinde yonga üretimi olmadığı zaman karşılaşılan zorluklara dikkat çekiyor. ABD’yi yeniden yonga sektöründe global lider yapabilmek için kurumsal olarak atılan ilk önemli adım bu oldu.

Henüz enstitüler nasıl çalışacak veya hangi üreticilere bütçe sağlanacak belli değil. Ayrıca doğrudan bir yatırım da olmyacak. Bu bakımdan ortaklık tarzında çalışmaların yapılması bekleniyor. Atılan adımlar krize ne kadar çare olacak bunu zaman gösterecek.

https://www.engadget.com/biden-budget-proposal-domestic-chip-manufacturing-180310697.html

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