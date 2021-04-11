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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı

    150 milyon dolarlık bir bütçe düzenlemesi hazırlayan Beyaz Saray ülke içerisinde yonga üretimine odaklanacak bir üretim yenilik enstitüsü kurulmasını amaçlıyor.
    11 Nisan 2021, 11:00 (3 gün)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı

    Dünyada başta otomotiv sektörü olmak üzere bilgisayar, ekran kartı, mobil cihaz, beyaz eşya gibi sayısız sektörü ksaıp kavurmaya başlayan yonga krizine karşı Biden hükümeti de somut adımlar atmaya başlıyor.

    İlk bütçe düzenlemesi yapıldı

    Biden hükümeti geçtiğimiz haftalarda yonga krizinin muhtemel etkileri ve mücadele yöntemleri ile ilgili bir çalışma yapılması talimatını vermişti. Bu hafta ise yonga krizine yönelik ilk bütçe düzenlemesi hayata geçirildi.

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    Yonga krizine karşı hazırlanan bütçe düzenlemesi iki adet Üretim Yenilik Enstitüsü kurulmasını amaçlıyor. Bu kurumlar için toplamda 150 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Enstitülerin birisi ülke içi yonga üretimine odaklanacak.

    Düzenleme ülke içerisinde yonga üretimi olmadığı zaman karşılaşılan zorluklara dikkat çekiyor. ABD’yi yeniden yonga sektöründe global lider yapabilmek için kurumsal olarak atılan ilk önemli adım bu oldu.

    Henüz enstitüler nasıl çalışacak veya hangi üreticilere bütçe sağlanacak belli değil. Ayrıca doğrudan bir yatırım da olmyacak. Bu bakımdan ortaklık tarzında çalışmaların yapılması bekleniyor. Atılan adımlar krize ne kadar çare olacak bunu zaman gösterecek.



    https://www.engadget.com/biden-budget-proposal-domestic-chip-manufacturing-180310697.html
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkayjan (Berkay Mert) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan hayranı değilim ama adamlar bugünlere geleceğe yatırım yaparak geldiler. Öyle bir ileri görüşleri var ki neyin neye sonuç açacağını öngörüp ona göre ilerliyorlar. Yongalar geleceğin en temel bileşenleri olacak. Aynı şekilde Çin'in de onları geçeceğini bildikleri için üretimleri ABD içine taşımaya çalışıyorlar. ABD patentlerin, dizaynların sahibi, Çin ise üretimin sahibiydi. Uzun süre Çin üretim yapınca tüm dizayn ve patentleri taklit ettiler. ABD'de bunu biliyor başladılar önlem almaya.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüketim toplumu oldular ve on yıllardır tüm fabrikaları yurt dışına kaçırdılar şimdi uğraş dönen olacak mı bakalım ?
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    B Batuhangover01 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu 20li yılların başlarını next next yapa yapa geçmek istiyorum
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
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