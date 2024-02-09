Yandex Ads'den Türk uygulama geliştiricilerin gelirini artırmaya yarayacak 5 ipucu

Tam Boyutta Gör Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen mobil uygulamalar, son yıllarda Rusya’da ve Rusça konuşan ülkelerde epey popüler hale geldi. Rus kullanıcılardan reklam geliri elde etmeyi hedefleyen geliştiriciler, Yandex Reklam Ağı’nı kullanma başladı. Rusça konuşan ülkelerden gelir etmeyi hedefleyen geliştirici sayısı giderek artıyor.

Yandex Ads İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, bunun uygulama geliştiricilerin Rusça konuşulan bölgeden gelir elde etmeye yönelik etkili araçlara artan ilgisinin bir işareti olabileceğinin altını çizerek, “Uygulama yayıncıları, gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için sürekli bir arayış içindeler ve reklam monetizasyonu da bir istisna değil. Uygulama geliştiricileri sürekli farklı reklam ağları, farklı reklam formatları (bannerlar, ödüllü reklamlar ve tam ekran reklamlar) ile denemeler yapıyor, A/B testleri gerçekleştiriyor, waterfall programlarıyla çalışıyor ve sırasıyla daha iyi sonuçlar elde etmek için SDK ve ads.txt dosyalarını güncelliyor.” dedi.

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Yandex Ads İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, Türk uygulama geliştiricilerin uygulamalardan gelir elde etmek için kullanabilecekleri 5 ipucu paylaştı:

1- En son SDK sürümlerini kullanın

SDK’lar uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran geliştirme araçları takımıdır. Reklam ağları, SDK’ları düzenli olarak güncelleyerek hataları düzeltir ve geliştiricilerin işini kolaylaştıran yeni araçlar ekler. Güncellemeleri zamanında yapılmazsa bu özellikleri kaçırılabilir. Örneğin, Yandex Mobil Reklam SDK sürümü, mağazalar uygulamalarını yeniden yayınlamadan reklam tasarımlarını denemeye olanak tanıyan bir araç olan DivKit’i kullanıma sundu. Yeni SDK sürümlerinde reklam ağı geliştiricileri, Google Play ve APP Store’un devamlı değişen gereksinimlerini de karşılamaya çalışıyor. Bu sayede uygulamanız kaldırılmaz, bu da SDK’ların güncel tutulması için önemli bir nedendir.

2- Birçok ağdan reklam görüntüleyin

Mediation platformları, farklı reklam sistemlerinden reklamları çeker ve görüntüler. Bir defa bağlandığınızda ağlar uygulamanızdaki reklam alanı için rekabet eder, bu da talebi ve geliri artırır. Yandex’in Mobil Mediation isimli kendi platformu bulunuyor. Her uygulamada en karlı seçeneğe ulaşıldığından emin olmak amacıyla farklı ağlardan gelen reklamların karşılaştırmasını yapar. Mobil Mediation, Yandex Reklam Ağı’na ek olarak AdMob, AppLovin, ironSource, Mintegral, Unity Ads ve myTarget dahil olmak üzere en popüler ağlarla birlikte gelir. Ayrıca Yandex’in yapay zeka tabanlı çözümü Easy Monetizasyon sayesinde uygulama yayıncıları monetizasyon kurulumunu Yandex uzmanlarına bırakabilir ve reklamlardan maksimum gelir elde edebilirler. Bu çözüm, uygulamalarındaki reklam gelirlerini artırmayı amaçlayan ancak kompleks kurulumla ve 14 ayrı reklam ağının detaylarıyla uğraşmak istemeyen yayıncılara özel olarak tasarlandı.

Reklam ağlarını seçerken aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalı:

- Coğrafya: Tüm ağlar farklı ülkelerde eşit derecede iyi performans göstermez. Hedef kitlenin bulunduğu yerde en iyi sonucu verenler seçilmeli.

- Reklamveren tabanı: Şüpheli reklam olmadığından emin olmak için hangi reklamverenin hangi ağı tercih ettiğini kontrol edilmeli.

- Formatlar: Ağlar farklı formatlarda farklı şekilde çalışır ve hepsini desteklemeyebilir.

- eCPM: Planlama yapılmadan önce hedeflerin ne kadar gelir getireceği değerlendirilmeli ve öncelikler belirlenmeli.

Bağımsız çalışmalar ve ölçümlemeler, farklı reklam ağlarının neler sunabileceğini ve bunlardan beklenebilecek geliri anlamaya destek olur. 2021 ve 2022 Appodeal Mobil Aplikasyon içi Reklamdan Gelir Elde Etme Performans Endeksi’ne göre Yandex Reklam Ağı, Doğu ve Batı Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’daki uygulamalardan gelir elde etmeye yönelik en büyük ve en karlı ağlardan birisi.

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3- Caching (Önbelleğe alma) konusunda dikkatli olun

Reklamları önbelleğe almak, sistemin bir reklamı işlemek ve yüklemek için zamanı olmadığından kullanıcıların boş bir blok olarak gördükleri durumları azaltmaya yardımcı olur. Ancak gösterilme olasılığı düşük olan ekranlarda çok fazla önbelleğe alma reklamın etkinliğini azaltabilir. Örneğin, kullanıcılar oyununuzda aynı anda 2-3 seviye birden atlıyorsa, reklamları 6-7 ekran için önbelleğe almaya gerek yoktur. Bu reklam görünürlüğünün azalmasına neden olur ve uygulamanız reklam sistemindeki önceliğini kaybedebilir. Önbellek almanın uygulamaya karşı değil uygulama için çalıştığından emin olmak için Yandex Partner Arayüzündeki ‘gösterme oranı’ ya da ‘gösterme oranı (görüntülenebilir)’ metriği yakından takip edilmeli. Eğer yüzde 20’nin altında kalırsa önbellekleme algoritmasını değiştirmek düşünülebilir. Gösterimlerin payı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur.

4- Çok fazla kategori engellemeyin

Birçok uygulama sahibi, reklamlarının uygulamalarına uygun olduğundan emin olmaya çalışır. Rakiplerin reklamlarının engellenmesi veya çocukları hedefleyen bir uygulamada yetişkinlere yönelik içeriğin hariç tutulması gibi durumlarda bu iyi bir fikirdir. Ancak bu strateji geri tepebilir ve gelir kaybına neden olabilir. Örneğin bir fitness uygulamasında yalnızca spor beslenmesi ve ekipmanlarına yönelik reklamlar gösterilmemeli. Kullanıcılar, araba ve emlak satın almaktan yabancı dil öğrenmeye ve ev onarımına kadar çeşitli konuları beğenebilir.

Bu nedenle engellenen konulara dikkat edilmesini öneriyoruz.

Yandex Reklam Ağı’nda en yüksek CPM oranına sahip ilk 10 sektör:

Emlak

Eğitim

Moda

Perakende zincirleri

IT ve telekomünikasyon

Hukuk

Ev eşyaları

Yandex hizmeti

Finansal sigorta

Oyun

Uygulamanızın bu sektörlerle hiçbir ilgisi olmasa da bu sektörlere odaklanan reklamları göstermek geliri artırabilir.

5- Kullanıcı deneyimini reklamlarla bozmayın

Etkili monetizasyon, izlenme ve tıklanma sayısından daha çok kullanıcıların reklamı tıkladıktan sonra yaptıklarıyla ölçülür. Bu nedenle banner'lar, kullanıcılar onlarla etkileşime geçmeye hazır olduklarında görünmelidir. Bir örnek vermek gerekirse, oyun seviyeleri arasında gösterilen banner'lar, kullanıcılar ekranı kapatırken gösterilenden daha fazla dikkat çekecek ve daha kaliteli tıklamalar alacaktır.

En yüksek uygulama etkileşimi, kullanıcılara reklam görüntülemeleri karşılığında ek içerik veya oyun içi para birimi sunan ödüllü reklamlardan gelir.

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