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    Bilgisayar pazarı beklenenden daha hızlı düşüyor

    İki yıllık çıkış döneminin ardından bilgisayar pazarı yavaş yavaş çöküş dönemine girmeye başladı. Son iki çeyrektir satışlarda üst üste yüksek düşüşler yaşanıyor. 
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    PC
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    Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte adeta çakıldı. İki çeyrektir sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.

    Bilgisayar pazarı kayıplarda

    Yapılan araştırmaya göre bilgisayar sevkiyatları yılın ikinci çeyreğinde 71 milyon olarak gerçekleşti ve yıllık yüzde 15.3 düşüş yaşadı. İlginçtir ki tüm sektör oyuncuları bu dönemi düşüşle kapattı.

    Pazarın lideri Lenovo 17.5 milyon satış yapabilirken yüzde 12.1 kayıp yaşadı. Geçen yıl Lenovo ile kafa kafaya giden HP ise 13.5 milyon satış ile yüzde 27.6 geriledi ve en büyük kaybı yaşayan firma oldu.

    Dell bu dönemde 13.2 milyon satış yaparken yüzde 5.3 geriledi. Acer grubu 5 milyon satış ile yüzde 19.2 gerilerken M1 yongasına rağmen Mac satışları 4.8 milyon ile yüzde 22.5 kayıp yaşadı. Asus ise 4.7 milyon satış ile yüzde 4.6 küçüldü ve kötü gidişattan en az etkilenen firma oldu.

    Hızla eriyen pazar halen 2019 yılı seviyelerinin üzerinde seyrediyor ancak arada çok az bir fark kaldı. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle yıl içerisinde muhtemelen bu fark da kapanacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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