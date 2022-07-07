DRAM fiyatları yüzde 10 daha düşecek

Son dönemde bilgisayar toplamak veya satın almak isteyenleri mutlu edecek gelişmeler yaşanıyor. Ekran kartı fiyatları, ekran kartı bellek fiyatları ve DRAM fiyatları geçen yıla göre önemli bir oranda gevşemiş durumda.

DRAM fiyatlarında düşüş sürüyor

Yapılan araştırmalara göre özellikle ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin artık bilgisayarlara biraz daha mesafeli yaklaşması talebi düşürdü. Talep düşünce de stoklarda bu kez baskı başladı. Haliyle fiyatların da indirilmesi gerekti.

Ekran kartı bekleyenlere müjde 22 sa. önce eklendi

2022 yılı üçüncü çeyrek itibariyle stoklardaki baskıyı azaltmak adına üreticilerin DRAM fiyatlarında yüzde 10 civarında bir düşüşü kabullendiği belirtiliyor. Normalde yüzde 6-8 arasında bir düşüş ön görülüyordu ancak yüzde 10 seviyesine kadar beklenti yükselmiş durumda.

Yılın sonlarına doğru ise AMD ve Intel’in yeni işlemcileri beklendiği için DRAM teknolojilerinde de gelişmeler yaşanacak. Bu dönemde talebin önceki çeyreklere göre bir miktar daha artacağı fiyatlardaki düşüşün bir miktar yavaşlayacağı da ifade ediliyor.

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DRAM fiyatlarında sevindiren düşüş