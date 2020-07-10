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    Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı

    Karantina şartlarının hafiflemesi sonrasında bilgisayar pazarında üretim normale döndü ve tüketicilerin de ilgisi arttı. Satışlar ikinci çeyrekte önemli bir yükseliş yaşadı.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı

    Yılın ilk çeyreğinde pandemi tedirginliği nedeniyle üretimin durması ve ağır karantina şartları nedeniyle bilgisayar satışlarında önemli dşüşler yaşanmış, taşınabilir sistemler bir miktar kendisini kurtarmıştı. İşler yavaş yavaş değişiyor.

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    Yükseliş var

    Karantina şartlarının hafiflemesi sonrası artık pek çok ofis yükünün evden de takip edilebilecek duruma gelmesi bilgisayar satışlarına olumlu yansıyor. Analiz firmaları yılın ikinci çeyreğinde 64.8-72.3 milyon arasında bilgisayar satışı yapıldığını tahmin ediyor. Yıl bazında artış ise yüzde 2.8 ve 11.2 arasında değişiyor.

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    Üreticiler hafifleyen karantina şartları ile birlikte üretimi de arttırmış durumda. Stoklar eski durumuna geri dönüyor. Özellikle dizüstü bilgisayar ürünlerine rağbet fazla ve ana segmentten bu bakımdan ayrılmış görünüyor.

    Bilgisayar satışları ABD, Avrupa, Orta Doğru ve Afrika pazarlarında artış gösteriyor. HP ve Lenovo ilk iki sırada. Dell ise üçüncü. Bununla birlikte pandemi sürecinin etkisinin azalmasıyla bilgisayar satışlarının da düşeceği tahmin ediliyor.



    https://www.engadget.com/worldwide-pc-shipments-grew-due-to-workfromhome-arrangements-040609642.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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