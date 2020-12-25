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    Bilgisayar stok sıkıntısı 2022 yılına kadar devam edecek

    Pandemi dönemi ile birlikte uzaktan etkileşim nedeniyle dizüstü ile tablet bilgisayarlara talep patlaması yaşanıyor. Oyuncular da oyun sistemlerine talebi arttırmış durumda.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilgisayar stok sıkıntısı 2022 yılına kadar devam edecek
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    Yılın başlarına kadar durgunluk içerisinde devam eden bilgisayar pazarı pandemi ile birlikte adeta coştu. Üreticiler durgunluğa göre yol haritasını planladıkları için de talebi karşılayabilecek kadar arz mevcut değil. Haliyle stok sıkıntısı başlıyor.

    2022 yılına kadar sürecek

    Reuters tarafından yapılan bir araştırmaya göre dizüstü ve masa üstü bilgisayarlarına olan ani talep patlaması ile birlikte stok sıkıntıları başladı. Bunun üzerine bir de pandemi nedeniyle zorlaşan üretim şartları eklenince işler içinden çıkılamaz bir hal aldı.

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    Ayrıca Bkz. "ABD dava açtı, Ripple çakıldı"

    2008 yılında bilgisayar pazarı 300 milyon satış ile pik noktasına ulaşmış ve sonrasında gerileme başlamıştı. 2020 yılında ise yeniden 300 milyon civarında bir nokta bekleniyor. Ayrıca bu yıl kullanımdaki tablet ve PC sayısının 1.77 milyara ulaşması ön görülüyor.

    Diğer taraftan yonga dünyasında da büyük hareketlilik var. AMD’nin yeni Ryzen 5000 APU serisi, Intel’in Tiger Lake işlemcileri, RTX 3000 serisi haliyle daha fazla bilgisayar sisteminin ortaya çıkmasını sağlıyor. Hal böylece olunca üretim sistemi tıkanma noktasına geliyor.

    Acer ABD sorumlusu Gregg Prendergast tedarik zincirinin bilgisayar sistemleri tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu ve siparişlerin yetiştirilemediğini ifade ediyor. Tahmini olarak 2022 yılına kadar üretim hızı taleplere yetişemeyecek. Normalleşme beklentileri ile birlikte 2022 yılı ile birlikte arz-talep dengesinin yerine oturması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/25/shortages-laptops-pc-high-demand-last-till-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de kimse alamıyor bolca stok var gelsinler alsınlar.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stok varda noluyor fiyatlar aldı başını gidiyor. Fiyattan kısmak için freedos veriyorlar üstüne dandik plastik Hindistanda satılan kasalardan üretiyorlar fiyatlar yine ateş pahası..
    Stok varda noluyor fiyatlar aldı başını gidiyor. Fiyattan kısmak için freedos veriyorlar üstüne dandik plastik Hindistanda satılan kasalardan üretiyorlar fiyatl...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni ürünlerden haber var ama kendileri ortada pek yok. ellerinde kalan modası geçmiş ürünleri satmaya çalışıyorlar. ddr5 li sistemlere geçilince 2022 de görüşelim. bana uyar.
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    unununium 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 yıldır aynı bilgisayarı kullanıyorum zaten. Daha da kullanacağım gibi gözüküyor
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stok varda noluyor fiyatlar aldı başını gidiyor. Fiyattan kısmak için freedos veriyorlar üstüne dandik plastik Hindistanda satılan kasalardan üretiyorlar fiyatlar yine ateş pahası..
    Yanıtla +9
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de kimse alamıyor bolca stok var gelsinler alsınlar.
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