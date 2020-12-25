Bilgisayar stok sıkıntısı 2022 yılına kadar devam edecek

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Yılın başlarına kadar durgunluk içerisinde devam eden bilgisayar pazarı pandemi ile birlikte adeta coştu. Üreticiler durgunluğa göre yol haritasını planladıkları için de talebi karşılayabilecek kadar arz mevcut değil. Haliyle stok sıkıntısı başlıyor.

2022 yılına kadar sürecek

Reuters tarafından yapılan bir araştırmaya göre dizüstü ve masa üstü bilgisayarlarına olan ani talep patlaması ile birlikte stok sıkıntıları başladı. Bunun üzerine bir de pandemi nedeniyle zorlaşan üretim şartları eklenince işler içinden çıkılamaz bir hal aldı.

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2008 yılında bilgisayar pazarı 300 milyon satış ile pik noktasına ulaşmış ve sonrasında gerileme başlamıştı. 2020 yılında ise yeniden 300 milyon civarında bir nokta bekleniyor. Ayrıca bu yıl kullanımdaki tablet ve PC sayısının 1.77 milyara ulaşması ön görülüyor.

Diğer taraftan yonga dünyasında da büyük hareketlilik var. AMD’nin yeni Ryzen 5000 APU serisi, Intel’in Tiger Lake işlemcileri, RTX 3000 serisi haliyle daha fazla bilgisayar sisteminin ortaya çıkmasını sağlıyor. Hal böylece olunca üretim sistemi tıkanma noktasına geliyor.

Acer ABD sorumlusu Gregg Prendergast tedarik zincirinin bilgisayar sistemleri tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu ve siparişlerin yetiştirilemediğini ifade ediyor. Tahmini olarak 2022 yılına kadar üretim hızı taleplere yetişemeyecek. Normalleşme beklentileri ile birlikte 2022 yılı ile birlikte arz-talep dengesinin yerine oturması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/25/shortages-laptops-pc-high-demand-last-till-2022/

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