Bilim Erzurum'da akıllı baston üretildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde bir süre önce açılan Bilim Erzurum yöneticilerine, görme engelli bireyler için akıllı baston üretimi konusunda talimat verdi.
Merkezdeki yazılımcı ve programcı mühendisler, yerli deneyap kartına entegre ettikleri bastona, yazılım, mesafe ölçer ve titreşim ilave ederek akıllı baston üretimini gerçekleştirdi.
Görme engellilerin adeta gözü ve kulağı olacak, ilk etapta 50 tane üretilen akıllı baston, yürüyüş sırasında çıkan engellerin titreşim yoluyla fark edilmesini sağlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, akıllı bastonun, görme engellilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacağını söyledi.
Sekmen, "Görme engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili Bilim Erzurum Merkezimizde beyaz baston, akıllı baston üretimimiz oldu. Baston, görme engelliler yolda yürürken önüne çıkacak engeli titreşimle fark edecek ve görme engelli kardeşimizin daha dikkatli davranmasına imkan sağlayacak." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.