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    Bilim Erzurum'da akıllı baston üretildi

    Bilim Erzurum'da yerli deneyap kart ile üretilen ve mesafe ölçerli ve titreşimli "akıllı baston", görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı birlikte planlıyor.

    Bilim Erzurum'da akıllı baston üretildi Tam Boyutta Gör

    Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde bir süre önce açılan Bilim Erzurum yöneticilerine, görme engelli bireyler için akıllı baston üretimi konusunda talimat verdi.

    Merkezdeki yazılımcı ve programcı mühendisler, yerli deneyap kartına entegre ettikleri bastona, yazılım, mesafe ölçer ve titreşim ilave ederek akıllı baston üretimini gerçekleştirdi.

    Görme engellilerin adeta gözü ve kulağı olacak, ilk etapta 50 tane üretilen akıllı baston, yürüyüş sırasında çıkan engellerin titreşim yoluyla fark edilmesini sağlıyor.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, akıllı bastonun, görme engellilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacağını söyledi.

    Sekmen, "Görme engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili Bilim Erzurum Merkezimizde beyaz baston, akıllı baston üretimimiz oldu. Baston, görme engelliler yolda yürürken önüne çıkacak engeli titreşimle fark edecek ve görme engelli kardeşimizin daha dikkatli davranmasına imkan sağlayacak." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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