Bilim Erzurum'da akıllı baston üretildi

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde bir süre önce açılan Bilim Erzurum yöneticilerine, görme engelli bireyler için akıllı baston üretimi konusunda talimat verdi.

Merkezdeki yazılımcı ve programcı mühendisler, yerli deneyap kartına entegre ettikleri bastona, yazılım, mesafe ölçer ve titreşim ilave ederek akıllı baston üretimini gerçekleştirdi.

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Görme engellilerin adeta gözü ve kulağı olacak, ilk etapta 50 tane üretilen akıllı baston, yürüyüş sırasında çıkan engellerin titreşim yoluyla fark edilmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, akıllı bastonun, görme engellilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacağını söyledi.

Sekmen, "Görme engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili Bilim Erzurum Merkezimizde beyaz baston, akıllı baston üretimimiz oldu. Baston, görme engelliler yolda yürürken önüne çıkacak engeli titreşimle fark edecek ve görme engelli kardeşimizin daha dikkatli davranmasına imkan sağlayacak." dedi.

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