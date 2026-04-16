Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektriksiz çalışan mekanik bilgisayar: Fiziksel hareketle temel hesaplama yapabiliyor

    ABD’li araştırmacılar, elektrik veya çip kullanmadan çalışan, yaylar ve çelik parçalarla bilgi işleyebilen mekanik bir bilgisayar geliştirdi. Sistem, fiziksel hareketle temel hesaplama yapabiliyor.

    Elektrik gerektirmeyen mekanik bilgisayar: Fiziksel hareketle temel hesaplama yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    Bugün bilgisayar denince akla otomatik olarak elektrikle çalışan, silikon tabanlı işlemciler geliyor. Modern bilgisayarlar; milyarlarca transistörden oluşan çipler, yüksek frekanslı sinyaller ve sürekli enerji akışı üzerine kurulu. Ancak bilim dünyasında zaman zaman bu yerleşik anlayışın dışına çıkan çalışmalar da ortaya çıkıyor. ABD’deki araştırmacıların geliştirdiği yeni bir sistem de tam olarak bunu yapıyor: Elektrik kullanmadan çalışan, tamamen mekanik bir bilgisayar.

    St. Olaf ve Syracuse üniversiteleri bünyesinde çalışan bilim insanları, bilgi işleme sürecini tamamen fiziksel hareketlere dayandıran deneysel bir mekanik hesaplama sistemi geliştirdi. Bu sistemde elektronik devreler, transistörler ya da yazılımlar yerine; çelik çubuklar, yaylar ve fiziksel gerilim kullanılıyor.

    Mekanik Bilgisayarlar, Fiziksel Materyallerin "Hafıza"sını Kullanıyor

    Araştırmanın çıkış noktası ise oldukça basit bir gözleme dayanıyor: Fiziksel materyallerin de bir tür “hafızası” var. Örneğin kauçuk gibi malzemeler, ne kadar esnetildiklerini veya sıkıştırıldıklarını belirli ölçüde “hatırlayabiliyor”. Araştırma ekibi de bu özelliği bir adım ileri taşıyarak, bu tür fiziksel hafızanın yalnızca veri depolamakla kalmayıp aynı zamanda bilgi işleme için kullanılıp kullanılamayacağını test etti.

    Geliştirilen prototipler üç temel mekanik sistemden oluşuyor. Bunlardan biri yapılan fiziksel çekme hareketlerini sayabilen bir sayaç görevi görüyor. Diğeri, tek ve çift sayıları ayırt edebilen bir mantık kapısı gibi çalışıyor. Üçüncü sistem ise uygulanan kuvveti “hatırlayan” bir ölçüm mekanizması işlevi görüyor. Bu üç yapı bir araya geldiğinde, elektronik sinyaller olmadan da temel hesaplama işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ortaya konulmuş oluyor.

    Araştırmacılara göre bu yaklaşım, ilk bakışta teknolojide bir geri adım gibi görünse de aslında oldukça farklı kullanım senaryolarının önünü açabilir. Çünkü geleneksel silikon tabanlı çipler; yüksek sıcaklık, radyasyon ya da aşındırıcı kimyasal ortamlarda kolayca zarar görebiliyor. Oysa tamamen mekanik sistemlerden oluşan bu tür bilgisayarlar, çok daha zorlu koşullarda çalışabilecek şekilde tasarlanabilir Bu da özellikle ekstrem ortamlarda kullanılacak sensörler ya da enerji kaynağının sınırlı olduğu sistemler için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

    Araştırma ekibi bu tür sistemleri “akıllı malzemeler” kavramı kapsamında değerlendiriyor. Amaç; çevresini algılayabilen ve buna fiziksel olarak tepki verebilen materyaller geliştirmek.

    Tabii bu teknolojinin pratik ve yaygın kullanıma ulaşması için hâlâ önemli engeller bulunuyor. Mevcut prototipler yalnızca oldukça basit işlemleri gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar şu anda bu sistemlerin ölçeklenebilirliği üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle birden fazla mekanik bileşenin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu etkileşimlerin daha iyi anlaşılması, ileride çok daha karmaşık mekanik hesaplama ağlarının oluşturulmasını sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    togg sipariş süreci ps5 ssd esp ışığı sönmüyor plastik yapıştırıcı psp batarya

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum