Elektriksiz çalışan mekanik bilgisayar: Fiziksel hareketle temel hesaplama yapabiliyor

Tam Boyutta Gör Bugün bilgisayar denince akla otomatik olarak elektrikle çalışan, silikon tabanlı işlemciler geliyor. Modern bilgisayarlar; milyarlarca transistörden oluşan çipler, yüksek frekanslı sinyaller ve sürekli enerji akışı üzerine kurulu. Ancak bilim dünyasında zaman zaman bu yerleşik anlayışın dışına çıkan çalışmalar da ortaya çıkıyor. ABD’deki araştırmacıların geliştirdiği yeni bir sistem de tam olarak bunu yapıyor: Elektrik kullanmadan çalışan, tamamen mekanik bir bilgisayar.

St. Olaf ve Syracuse üniversiteleri bünyesinde çalışan bilim insanları, bilgi işleme sürecini tamamen fiziksel hareketlere dayandıran deneysel bir mekanik hesaplama sistemi geliştirdi. Bu sistemde elektronik devreler, transistörler ya da yazılımlar yerine; çelik çubuklar, yaylar ve fiziksel gerilim kullanılıyor.

Mekanik Bilgisayarlar, Fiziksel Materyallerin "Hafıza"sını Kullanıyor

Araştırmanın çıkış noktası ise oldukça basit bir gözleme dayanıyor: Fiziksel materyallerin de bir tür “hafızası” var. Örneğin kauçuk gibi malzemeler, ne kadar esnetildiklerini veya sıkıştırıldıklarını belirli ölçüde “hatırlayabiliyor”. Araştırma ekibi de bu özelliği bir adım ileri taşıyarak, bu tür fiziksel hafızanın yalnızca veri depolamakla kalmayıp aynı zamanda bilgi işleme için kullanılıp kullanılamayacağını test etti.

Geliştirilen prototipler üç temel mekanik sistemden oluşuyor. Bunlardan biri yapılan fiziksel çekme hareketlerini sayabilen bir sayaç görevi görüyor. Diğeri, tek ve çift sayıları ayırt edebilen bir mantık kapısı gibi çalışıyor. Üçüncü sistem ise uygulanan kuvveti “hatırlayan” bir ölçüm mekanizması işlevi görüyor. Bu üç yapı bir araya geldiğinde, elektronik sinyaller olmadan da temel hesaplama işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ortaya konulmuş oluyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (13 Nisan 2026) 2 gün önce eklendi

Araştırmacılara göre bu yaklaşım, ilk bakışta teknolojide bir geri adım gibi görünse de aslında oldukça farklı kullanım senaryolarının önünü açabilir. Çünkü geleneksel silikon tabanlı çipler; yüksek sıcaklık, radyasyon ya da aşındırıcı kimyasal ortamlarda kolayca zarar görebiliyor. Oysa tamamen mekanik sistemlerden oluşan bu tür bilgisayarlar, çok daha zorlu koşullarda çalışabilecek şekilde tasarlanabilir Bu da özellikle ekstrem ortamlarda kullanılacak sensörler ya da enerji kaynağının sınırlı olduğu sistemler için önemli bir avantaj anlamına geliyor.

Araştırma ekibi bu tür sistemleri “akıllı malzemeler” kavramı kapsamında değerlendiriyor. Amaç; çevresini algılayabilen ve buna fiziksel olarak tepki verebilen materyaller geliştirmek.

Tabii bu teknolojinin pratik ve yaygın kullanıma ulaşması için hâlâ önemli engeller bulunuyor. Mevcut prototipler yalnızca oldukça basit işlemleri gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar şu anda bu sistemlerin ölçeklenebilirliği üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle birden fazla mekanik bileşenin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu etkileşimlerin daha iyi anlaşılması, ileride çok daha karmaşık mekanik hesaplama ağlarının oluşturulmasını sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bilim insanları elektriksiz çalışan bir bilgisayar geliştirdi

