Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı”

Tam Boyutta Gör

Gezegenimizde yaşayan en basit organizmalar arasında yer alan mikroplar, kendilerine kıyasla daha karmaşık yapıya sahip yaşam formlarının aksine çok zorlu şartlarda hayatta kalmayı başarabiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı"

İlginizi Çekebilir

National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti

Japon bilim insanlarının liderliğinde oluşturulan bir ekip, Güney Pasifik’de denizin dibinde bulunan ve 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla uyandırdıklarını duyurdu.

Uyanmayı müteakip, yaşama kaldıkları yerden devam ettiler

Besin açısından yetersiz ancak yaşamlarını sürdürmek için yeterli oksijene sahip tortu katmanlarında uyku halinde bulunan canlıları bir kuluçka sürecine sokan araştırma ekibi, takip eden dönemde mikropların yeniden besin almaya başlayıp ve üredikleri gözlemledi.

Tam Boyutta Gör

Japonya Deniz-Doğa Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın liderlik ettiği ve Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma sonuçları kapsamında konuşan ekip lideri Yuri Morono, açıklamasında “ İlk bulgular sonucu bir hata yaptığımızı veya deneyde bir takım şeylerin yanlış gittiği izlenimine sahip oldum. Ancak takip eden süreçte de gördük ki deniz tabanı altındaki organizmaların bir yaş limiti bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmada görev alan bir diğer bilim insanı Profesör Steven D’Hondt ise mikropların bugüne kadar elde ettikleri en eski toprak örneklerinden çıktığını belirtti. Morona’ya göre Dünya’nın en basit yaşam formlarının bazılarında ömür kavramı bulunmuyor.

https://www.bbc.com/news/science-environment-53575103

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.