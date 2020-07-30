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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı”

    Güney Pasifik’de denizin dibinde bulunan ve 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikroplar, Japon bilim insanlarının liderliğinde oluşturulan bir ekip tarafından uyandırıldı.
    2 gün
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı”
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    Gezegenimizde yaşayan en basit organizmalar arasında yer alan mikroplar, kendilerine kıyasla daha karmaşık yapıya sahip yaşam formlarının aksine çok zorlu şartlarda hayatta kalmayı başarabiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

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    Japon bilim insanlarının liderliğinde oluşturulan bir ekip, Güney Pasifik’de denizin dibinde bulunan ve 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla uyandırdıklarını duyurdu.

    Uyanmayı müteakip, yaşama kaldıkları yerden devam ettiler

    Besin açısından yetersiz ancak yaşamlarını sürdürmek için yeterli oksijene sahip tortu katmanlarında uyku halinde bulunan canlıları bir kuluçka sürecine sokan araştırma ekibi, takip eden dönemde mikropların yeniden besin almaya başlayıp ve üredikleri gözlemledi.

    Bilim insanları, en az 100 milyon yaşında olan mikropları “uyandırdı”
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    Japonya Deniz-Doğa Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın liderlik ettiği ve Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma sonuçları kapsamında konuşan ekip lideri Yuri Morono, açıklamasında “ İlk bulgular sonucu bir hata yaptığımızı veya deneyde bir takım şeylerin yanlış gittiği izlenimine sahip oldum. Ancak takip eden süreçte de gördük ki deniz tabanı altındaki organizmaların bir yaş limiti bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

    Araştırmada görev alan bir diğer bilim insanı Profesör Steven D’Hondt ise mikropların bugüne kadar elde ettikleri en eski toprak örneklerinden çıktığını belirtti. Morona’ya göre Dünya’nın en basit yaşam formlarının bazılarında ömür kavramı bulunmuyor.



    https://www.bbc.com/news/science-environment-53575103 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 gün en beğenilen
    Bu tür bilimsel deneyler ile ortaya çıkan ölümsüz canlılar insanlığın soyunu bitirmekten daha önce dini bitirecektir. Çünkü bir çok dini inanışta yaradan tarafından dünyanın en yenilmez özel ve güzel canlısı olarak insanı öne çıkarırken ondan daha değerli ve güçlü bir canlının varlığı dini temelleri sarsacaktır.
    Bu tür bilimsel deneyler ile ortaya çıkan ölümsüz canlılar insanlığın soyunu bitirmekten daha önce dini bitirecektir. Çünkü bir çok dini inanışta yaradan tarafı...
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    5 Yanıt Yanıtla +13
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    malifural (muhammed ali fural) 2 gün
    kurcalamayın lan covid yetmedi mi ?
    Yanıtla +12
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    Manhunt Three 2 gün monacomen
    Şu yorumu yazanın ve beğenenlerin akli dengeleri yerinde midir acaba çok merak ettim.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 1 gün
    klordioksit lerinizi şimdiden hazırlayın
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 19 sa. reklamcixo
    100 Milyon yıldır ölmeyen bir mikrop belli ki insandan üstün ve ömrü ve dayanıklılığı insanın bin katı. Bu da bize göre onları ölümsüz yapar. Ayrıca bilim bu, araştırıp bilmeseler böyle bir mikrobun varlığından haberleri olmasa bu mikrop birden bire karşılarına çıksa belki de onun için önlem alamayacağız. Sırf Yaradana karşı gelmek diye algılamak ve okuyup araştırmayı bir kenara atmak saçma bence. Bilim adamları ve araştırmalar olmasa kuduz, verem, veba gibi hastalıklara da aşı bulamaz soyumuz çoktan tükenirdi.
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    virtue28 1 gün
    Hz. Zulkarneyn as geldi simdi aklima nedense
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    monacomen 1 gün
    Burada kendini kainatın en özel varlığı olduğunu sananlara bir sözüm var.Bir Yaradan vardır evet ama "bana göre" bu kainatı Yaradan bir taşa bir kuşa bir insana veya bir suya bile bir denge, bir ahenk, bir akıl ve bir akılsızlık yüklemiştir. İnsan doğadaki herhangi bir varlıktan ne daha üstündür ne de daha düşük. Bu gün bir mikropla bile aklı sınanan insan hala kibirli bir şekilde kainatın en üstünü kendini sanmaktadır. Din insana vicdanı, ahlaklı yaşamayı, iyiyi ve doğruyu kötüyü öğretir, öğretmelidir ama insanlar dini kendilerini Tanrının özel bir kulu yaradılan en kusursuz varlığı olarak gördüğü için dini de kendine göre eğip büküp yedi günahın yedisini de işlemektedir. Tıpkı kainattaki yaradılan diğer her varlık gibi.Yedi Ölümcül Günah;Kibir, Açgözlülük, Şehvet, Öfke, Haset, Tembellik, Oburluk.
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    malifural (muhammed ali fural) 2 gün
    kurcalamayın lan covid yetmedi mi ?
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    renega (Ömer Can IŞIK) 2 gün
    a***** s***** aferim size
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    alemburda34 2 gün
    Varolanı hallettilerde yenisini uyandırmak kaldı. Bunlar nasıl bilim insanı hayret
    Yanıtla +1
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    monacomen 2 gün en beğenilen
    Bu tür bilimsel deneyler ile ortaya çıkan ölümsüz canlılar insanlığın soyunu bitirmekten daha önce dini bitirecektir. Çünkü bir çok dini inanışta yaradan tarafından dünyanın en yenilmez özel ve güzel canlısı olarak insanı öne çıkarırken ondan daha değerli ve güçlü bir canlının varlığı dini temelleri sarsacaktır.
    5 Yanıt Yanıtla +13
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    Manhunt Three 2 gün monacomen
    Şu yorumu yazanın ve beğenenlerin akli dengeleri yerinde midir acaba çok merak ettim.
    Yanıtla +9
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün monacomen
    bu arzunu mezara kadar kendinde saklayabilirsin.
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 gün monacomen
    Yaratan; dünyanın en güzel, özel ve yenilmez canlısı olarak insanı göstermiştir bu doğru çünkü Yaratan insana akıl ve irade vermiştir. bu sayede karşımızda hangi canlı çıksa da sonunda ona hükmedeceğiz. Bu bilinen bilimsel bir gerçek.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün
    bile bile lades
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    Ateşle oynama söyledim sana...Bu çok tehlikeli, bilim insanları buzulların erimesinin ardından ortaya çıkacak virüs ve bakterilerden korkarken kendi elimizle çıkartmamız endişe verici. BG-4/BSL-4’te bile bu işi yapsalar ben endişe duydum açıkçası. Ha çıkarıp etkilerine bakıp tedavi araştırmasına şimdiden başlarlarsa okeyim ama yine tehlikeli...
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    mikrop, bilim ve Bilim ve Teknoloji
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