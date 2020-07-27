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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı

    NASA, Mars’a düzenleyeceği Perseverance görevine yönelik basit bir dille hazırlanmış animasyonlu bir video hazırladı.
    49 sn.
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    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı
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    Komşumuz Mars gezegeni bu yıl oldukça popüler bir destinasyon haline geldi. Toplamda üç ülkeye ait uzay ajansının ziyaret edeceği Kızıl Gezegen, yörüngeden ve yüzeyden olacak şekilde incelenecek.

    Bu kapsamda geçtiğimiz hafta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin’in fırlattığı uzay araçlarına 30 Temmuz itibariyle NASA’nın Perseverance görevi eklenecek. Hatırlanacağı üzere BAE, Umut adını verdiği sondayı 20 Temmuz, Çin ise Tianwen-1 isimli görev kapsamında tam üç adet uzay aracını 24 Temmuz itibariyle Mars’a göndermişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı

    Ayrıca Bkz. "1972'de Ay'da çekilen tarihi video 4K 60FPS'ye dönüştürüldü"

    NASA ise Perseverance görevi kapsamında "Geçmişte Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt arayacak. NASA, Kızıl Gezegen’deki Jezero Krateri'ne iniş yapacak olan Perseverance gezginine bir de yol arkadaşı ekleyecek.  Ingenuity adı verilen ve Dünya dışı bir gezegende uçabilen ilk uzay aracı olma özelliği taşıyan araç, gezegeni yukarıdan incelemek için kullanılacak.

    NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı
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    Mars'tan Dünya'ya toprak örnekleri getirmek üzere kullanılacak bir başka uzay aracı için bu örnekleri toplamakla görevli olacak olan Perseverance gezgini,  bu sayede bilim insanlarına Mars toprağını inceleme fırsatı sunacak.

    Oldukça kapsamlı şekilde planlanan Perseverance görevini daha basit bir dille kitlelere anlatmak isteyen NASA, resmi YouTube kanalı üzerinden bir de video paylaştı. Bir dakika süren videoda, uzaya fırlatılacak araçlarla ilgili hap bilgiler ve görevle ilgili basit detaylar yer alıyor. Söz konusu videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://mashable.com/video/nasa-mars-launch-trailer-perseverance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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