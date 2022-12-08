Gelecekte erkek ırkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Y kromozomu insan cinsiyetini nasıl belirler?
İnsanlarda, diğer memelilerde olduğu gibi dişilerde iki X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve daha küçük bir Y kromozomu yer alıyor. X kromozomu, cinsiyetle ilişkisi olmayan yaklaşık 900 kadar geni barındırırken Y ise yaklaşık 55 gen ve çok sayıda kodlayıcı olmayan DNA içeriyor.
Y kromozomu kayboluyor
Avustralya La Trobe Üniversitesi'nden Genetik Profesörü Jenny Graves, insanın Y kromozomunu kaybedeceğini ortaya koyan bilim insanlarının başında yer alıyor. Graves tarafından The Conversation'da yayınlanan yazıda, “Yani, eğer biri Dünya'yı 11 milyon yıl sonra ziyaret ederse, hiç insan bulamayabilir. Veya farklı cinsiyet belirleme sistemleri tarafından ayrı tutulan birkaç farklı insan türü ile karşılaşabilir”
Öte yandan Hokkaido Üniversitesi biyoloğu Asato Kuroiwa liderliğindeki bir ekip, dikenli farelerin Y kromozomundaki genlerin çoğunun diğer kromozomlara taşındığını keşfetmişti ama ne SRY'den ne de onun yerini alan genden hiçbir iz bulamamıştı.
Kuroiwa ve ekibinin son çalışmasında ise dişilerin kromozomlarında olmayan, yalnızca erkeklerin kromozomlarında görülen gen dizileri tespit edildi. Bu genlerin cinsiyeti belirleyen genler olabileceği belirtiliyor.
Graves, tüm bunların sonucunda kaybolmaya başlayan insan Y kromozomunun gelecekte benzer bir yetenek kazanabileceğini belirtiyor. Graves aynı zamanda, “…Bununla birlikte, yeni bir cinsiyet belirleyici genin evrimi risklerle birlikte gelir. Ya dünyanın farklı yerlerinde birden fazla yeni sistem gelişirse?” ifadeleri kullandı.Kaynakça https://theconversation.com/men-are-slowly-losing-their-y-chromosome-but-a-new-sex-gene-discovery-in-spiny-rats-brings-hope-for-humanity-195903 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2211574119 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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