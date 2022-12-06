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    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında: Konu hayvanlara eziyet

    Elon Musk'ın gelecek yıl insanlara da çip takmaya hazırlanan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Neuralink'in hayvan deneylerini aceleye getirdiği, gereksiz acı ve ölümlere neden olduğu söyleniyor
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    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    ABD'li düzenleyiciler hayvanlar üzerinde insancıl test ilkelerini ihmal ettiği iddiasıyla Elon Musk'ın tıbbi cihaz şirketi Neuralink hakkında soruşturma başlattı. Beyin implantı geliştiren firmanın hayvan testlerini aceleye getirdiği, gereksiz acı ve ölümlere neden olduğu öne sürülüyor.

    Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre 2018'den bu yana yaplan deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymun olmak üzere yaklaşık 1.500 hayvan öldü. Neuralink'in geliştirdiği ürünleri test etmek için sıçan ve fareler üzerinde araştırma yaptığı da biliniyor.

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında Tam Boyutta Gör

    Stresli ortam ve acelecilik hayvanlara kötü yansıyor

    Soruşturmaya ifadeleri eklenen eski şirket çalışanlarına göre, araştırmaların yürütülmesindeki aşırı acelecilik hatalara yol açarak hayvanlar arasında daha fazla ölüme neden oluyor. Uzmanların yüksek stres koşulları altında çalışması ya deneylerin başka hayvanlar üzerinde tekrarlanmasını ya da hayvanlarda gereksiz acı ve komplikasyonlara neden olan cerrahi hatalara yol açıyor.

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    Görgü tanıklarına göre en az birkaç düzine hayvan boş yere öldürüldü. Bu arada, Elon Musk'ın da düzenli olarak araştırmacıları sıkıştırdığı ve gözle görülür bir ilerleme olmaması halinde şirketi tamamen kapatmakla tehdit ettiği ifade ediliyor. Amerikalı girişimci kısa bir süre önce Neuralink beyin implantının ilk insan denemelerinin önümüzdeki altı ay içinde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirmişti.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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