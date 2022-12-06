Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında: Konu hayvanlara eziyet

Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre 2018'den bu yana yaplan deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymun olmak üzere yaklaşık 1.500 hayvan öldü. Neuralink'in geliştirdiği ürünleri test etmek için sıçan ve fareler üzerinde araştırma yaptığı da biliniyor.
Stresli ortam ve acelecilik hayvanlara kötü yansıyor
Soruşturmaya ifadeleri eklenen eski şirket çalışanlarına göre, araştırmaların yürütülmesindeki aşırı acelecilik hatalara yol açarak hayvanlar arasında daha fazla ölüme neden oluyor. Uzmanların yüksek stres koşulları altında çalışması ya deneylerin başka hayvanlar üzerinde tekrarlanmasını ya da hayvanlarda gereksiz acı ve komplikasyonlara neden olan cerrahi hatalara yol açıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım