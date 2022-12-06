Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında: Konu hayvanlara eziyet

Tam Boyutta Gör ABD'li düzenleyiciler hayvanlar üzerinde insancıl test ilkelerini ihmal ettiği iddiasıyla Elon Musk'ın tıbbi cihaz şirketi Neuralink hakkında soruşturma başlattı. Beyin implantı geliştiren firmanın hayvan testlerini aceleye getirdiği, gereksiz acı ve ölümlere neden olduğu öne sürülüyor.

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Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre 2018'den bu yana yaplan deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymun olmak üzere yaklaşık 1.500 hayvan öldü. Neuralink'in geliştirdiği ürünleri test etmek için sıçan ve fareler üzerinde araştırma yaptığı da biliniyor.

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Stresli ortam ve acelecilik hayvanlara kötü yansıyor

Soruşturmaya ifadeleri eklenen eski şirket çalışanlarına göre, araştırmaların yürütülmesindeki aşırı acelecilik hatalara yol açarak hayvanlar arasında daha fazla ölüme neden oluyor. Uzmanların yüksek stres koşulları altında çalışması ya deneylerin başka hayvanlar üzerinde tekrarlanmasını ya da hayvanlarda gereksiz acı ve komplikasyonlara neden olan cerrahi hatalara yol açıyor.

Tam Boyutta Gör Görgü tanıklarına göre en az birkaç düzine hayvan boş yere öldürüldü. Bu arada, Elon Musk'ın da düzenli olarak araştırmacıları sıkıştırdığı ve gözle görülür bir ilerleme olmaması halinde şirketi tamamen kapatmakla tehdit ettiği ifade ediliyor. Amerikalı girişimci kısa bir süre önce Neuralink beyin implantının ilk insan denemelerinin önümüzdeki altı ay içinde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirmişti.

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Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında