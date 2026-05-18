Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 17T serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Şirketin paylaşımına göre Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modelleri, 28 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ayrıca marka, yeni seriyi "T serisindeki en büyük yükseltme” olarak tanımlıyor.

Kaçıranlar için Xiaomi 17T serisi hakkında şimdiye kadar çok sayıda teknik detay ortaya çıkmıştı. Son açıklamayla birlikte cihazların tanıtım tarihi de kesinleşmiş oldu. Tasarım çizgisi açısından benzer olması beklenen iki model, ekran, performans ve batarya tarafında önemli farklılıklar sunacak.

Paylaşılan bilgilere göre standart Xiaomi 17T modelinde Dimensity 8500 Ultra işlemci yer alacak. Xiaomi 17T Pro ise amiral gemisi seviyesinde konumlanan Dimensity 9500 yonga setiyle gelecek. Xiaomi 17T'nin 6,59 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle gelmesi bekleniyor.

Kamera ve pil kapasitesinde artış

17T Pro modelinde ise 6,83 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip daha gelişmiş bir AMOLED ekran bulunacak. Kamera tarafında her iki telefonda da 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto sensör (5x optik yakınlaştırma) ve 12 MP ultra geniş açı kurulumu bulunacak. Ancak ana sensörde farklılık bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Light Fusion 800, Pro modelin ise daha gelişmiş Light Fusion 950 sensörünü kullanacağı belirtiliyor. Batarya tarafında Xiaomi 17T'nin 6.500 mAh kapasite ve 67W hızlı şarj desteği sunması beklenirken, Xiaomi 17T Pro'da 7.000 mAh pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği yer alacak.

Bellek tarafında her iki modelin de 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Avrupa fiyatlandırmasına göre Xiaomi 17T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama sürümünün 749 eurodan başlaması beklenirken, Xiaomi 17T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği için 999 euro fiyat etiketi konuşuluyor.

