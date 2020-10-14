Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı

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Amazon’un kurucusu ABD’li milyarder iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, 13 Ekim tarihinde New Shepard roketini uzaya fırlattı. Blue Origin’in bu görevi aynı zamanda şirkete bir de rekor getirdi. Aynı New Shepard roketini yedinci kez uzaya gönderen şirket, liderlik bayrağını şimdilik eline aldı.

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Adını, uzaya ilk giden NASA astronotu olan Alan Shepard’tan alan New Shepard roketi, uzaya 12 adet yücari yük taşıdı. NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay iniş aracı geliştirecek şirketlerden olan Blue Origin’e ait bir yükü de yörüngeye çıkaran roket, Teksas’taki Van Horn fırlatma üssünden havalandı.

Ayrıca Bkz. "NASA, Juno uzay aracının elde ettiği görüntülerden oluşturulan bir video paylaştı"

NS-13 isimli görevle yedinci kez uzaya çıkan New Shepard roketi, Blue Origin’in en yakın rakibi SpaceX’i de bir anlamda geride bırakmış oldu. Zira Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 roketlerinin uzaya en fazla altı kez yeniden çıktığı biliniyor.

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Blue Origin tarafından geliştirilen Be-3 motorundan güç alan New Shepard roketi yaklaşık 110 bin pound itiş gücü sunuyor. Şirket, yakın bir gelecekte roketi hem uzaya astronot taşımak hem de turistik maksatlı yörünge altı uçuşlar için kullanmayı planlıyor.

https://interestingengineering.com/jeff-bezos-blue-origin-sets-reusability-record-with-new-rocket-launch

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