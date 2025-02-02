Bilim insanlarından çığır açan keşif: Süperiletkenlikte “kayıp halka” bulundu

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Tam Boyutta Gör Bilim insanları, süperiletkenlik alanında uzun süredir eksik olduğu düşünülen 'kayıp halka'yı görünüşe göre buldu. Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, manyetizmanın üçüncü bir formunu ortaya koyarak, yeni nesil manyetik bellek cihazlarının ve süperiletken malzemelerin geliştirilmesine ışık tutacak önemli bir buluşa imza attı.

Manyetizmanın üçüncü formu: Altermanyetizma

Geleneksel olarak, manyetizma iki ana kategoriye ayrılır: ferromanyetizma ve antiferromanyetizma. Ferromanyetik malzemelerde atomik ölçekli manyetik momentler (pusula iğnesine benzetilebilecek küçük manyetik alanlar) aynı yönde hizalanırken antiferromanyetik malzemelerde ise bu momentler birbirine zıt yönlerde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak 2022’de teorize edilen ve şimdi kanıtlanan altermanyetik malzemeler, bu iki türün özelliklerini birleştirerek benzersiz bir yapı oluşturuyor. Antiferromanyetiklerde olduğu gibi manyetik momentler ters yönlü olsa da, bu yapılar hafifçe bükülmüş durumda. Bu da ferromanyetiklerin okuma/yazma kolaylığını, antiferromanyetiklerin hız ve güvenliğiyle birleştiren bir sistem sunuyor. Bu yeni manyetizma aynı zamanda ferromanyetiklerin zaman simetrisini kırma özelliğine de sahip.

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Bu akıl almaz özellik, zamanda ileri ve geri hareket eden nesnelerin simetrisine bakar. Araştırmacılardan Oliver Amin, bu durumu şöyle açıkladı: "Örneğin, gaz parçacıkları rastgele hareket eder, çarpışır ve ortamı doldurur. Zamanı geriye sardığınızda, bu davranış değişmez ve simetri korunur."

Tam Boyutta Gör Ancak elektronlar hem kuantum spinine hem de manyetik momente sahip olduğu için, zamanı geri sarmak—ve dolayısıyla hareket yönünü tersine çevirmek—spinleri değiştirir. Bu da simetrinin bozulduğu anlamına gelir.

Araştırma ekibi, keşiflerini fotoemisyon elektron mikroskobu kullanarak doğruladı. Çalışmaları, mangan tellürid (MnTe) adlı bir malzemenin daha önce antiferromanyetik olduğu düşünülen yapısının aslında altermanyetik özellikler sergilediğini gösterdi.

Uzun süredir bilim insanları, manyetizma ile süperiletkenlik arasındaki simetri farklarını açıklayacak bir model arayışındaydı. Nottingham Üniversitesi’nden Peter Wadley liderliğindeki ekip, bu yeni manyetizma formunun, süperiletkenliğin temel mekanizmalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Yeni nesil teknolojilere etkisi ne olacak?

Bu keşif, özellikle spintronik alanında devrim yaratabilir. Spintronik, elektronik cihazlarda geleneksel elektrik yükü yerine elektronların "spin" özelliklerini kullanarak bilgi işleyen yeni bir teknoloji dalıdır.

Araştırmacılar, altermanyetik malzemeleri belirli sıcaklık koşullarında işleyerek özel manyetik yapılar oluşturmayı başardılar. Özellikle vorteks (girdap) yapıları oluşturmak, gelecekte ultra hızlı ve güvenli veri depolama sistemlerinin geliştirilmesini sağlayabilir.

Bilim insanları, bu yeni manyetik sınıfın önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırılarak, günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlara entegre edilebileceğini düşünüyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa, altermanyetik malzemeler, hem yüksek hızlı hem de dayanıklı bellek çözümleri sunarak, veri güvenliği ve enerji verimliliği konularında çığır açabilir.

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