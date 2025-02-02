Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanlarından çığır açan keşif: Süperiletkenlikte “kayıp halka” bulundu

    Bilim insanları kritik bir keşfe imza atarak altermanyetizma adı verilen ve bulunması zor üçüncü bir manyetizma sınıfının ilk kesin kanıtını elde etmeyi başardılar.
    Çığır açan keşif: Süperiletkenlikte “kayıp halka” bulundu Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, süperiletkenlik alanında uzun süredir eksik olduğu düşünülen 'kayıp halka'yı görünüşe göre buldu. Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, manyetizmanın üçüncü bir formunu ortaya koyarak, yeni nesil manyetik bellek cihazlarının ve süperiletken malzemelerin geliştirilmesine ışık tutacak önemli bir buluşa imza attı.

    Manyetizmanın üçüncü formu: Altermanyetizma

    Geleneksel olarak, manyetizma iki ana kategoriye ayrılır: ferromanyetizma ve antiferromanyetizma. Ferromanyetik malzemelerde atomik ölçekli manyetik momentler (pusula iğnesine benzetilebilecek küçük manyetik alanlar) aynı yönde hizalanırken antiferromanyetik malzemelerde ise bu momentler birbirine zıt yönlerde yer alıyor.

    Çığır açan keşif: Süperiletkenlikte “kayıp halka” bulundu Tam Boyutta Gör
    Ancak 2022’de teorize edilen ve şimdi kanıtlanan altermanyetik malzemeler, bu iki türün özelliklerini birleştirerek benzersiz bir yapı oluşturuyor. Antiferromanyetiklerde olduğu gibi manyetik momentler ters yönlü olsa da, bu yapılar hafifçe bükülmüş durumda. Bu da ferromanyetiklerin okuma/yazma kolaylığını, antiferromanyetiklerin hız ve güvenliğiyle birleştiren bir sistem sunuyor. Bu yeni manyetizma aynı zamanda ferromanyetiklerin zaman simetrisini kırma özelliğine de sahip.

    Bu akıl almaz özellik, zamanda ileri ve geri hareket eden nesnelerin simetrisine bakar. Araştırmacılardan Oliver Amin, bu durumu şöyle açıkladı: "Örneğin, gaz parçacıkları rastgele hareket eder, çarpışır ve ortamı doldurur. Zamanı geriye sardığınızda, bu davranış değişmez ve simetri korunur."

    Çığır açan keşif: Süperiletkenlikte “kayıp halka” bulundu Tam Boyutta Gör
    Ancak elektronlar hem kuantum spinine hem de manyetik momente sahip olduğu için, zamanı geri sarmak—ve dolayısıyla hareket yönünü tersine çevirmek—spinleri değiştirir. Bu da simetrinin bozulduğu anlamına gelir.

    Araştırma ekibi, keşiflerini fotoemisyon elektron mikroskobu kullanarak doğruladı. Çalışmaları, mangan tellürid (MnTe) adlı bir malzemenin daha önce antiferromanyetik olduğu düşünülen yapısının aslında altermanyetik özellikler sergilediğini gösterdi.

    Uzun süredir bilim insanları, manyetizma ile süperiletkenlik arasındaki simetri farklarını açıklayacak bir model arayışındaydı. Nottingham Üniversitesi’nden Peter Wadley liderliğindeki ekip, bu yeni manyetizma formunun, süperiletkenliğin temel mekanizmalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor.

    Yeni nesil teknolojilere etkisi ne olacak?

    Bu keşif, özellikle spintronik alanında devrim yaratabilir. Spintronik, elektronik cihazlarda geleneksel elektrik yükü yerine elektronların "spin" özelliklerini kullanarak bilgi işleyen yeni bir teknoloji dalıdır.

    Araştırmacılar, altermanyetik malzemeleri belirli sıcaklık koşullarında işleyerek özel manyetik yapılar oluşturmayı başardılar. Özellikle vorteks (girdap) yapıları oluşturmak, gelecekte ultra hızlı ve güvenli veri depolama sistemlerinin geliştirilmesini sağlayabilir.

    Bilim insanları, bu yeni manyetik sınıfın önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırılarak, günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlara entegre edilebileceğini düşünüyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa, altermanyetik malzemeler, hem yüksek hızlı hem de dayanıklı bellek çözümleri sunarak, veri güvenliği ve enerji verimliliği konularında çığır açabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 3008 yorumlar hipernet nedir polo dijital hız göstergesi ayarlama paxera kullanıp-iyilesenler trende sigara içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum