Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor

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Hayatın neredeyse her alanında karşımıza çıkan robotlar, gelişen teknolojinin de yardımıyla her geçen gün yeni özellikler kazanıyor. En basit işler dahil insanların fiziksel olarak altından kalkamadığı ya da hayatı tehdit eden durumlarda kullanılan makineleri yine insanlardan ayıran en büyük farklardan biri de dokunma dahil bazı hislere sahip olamayışları.

Robotlar için bir eksiklik olan bu durum aslında bu makinelerin bizlere yönelik faydalarını da kısıtlıyor. Ancak bu eksiklik bir süre sonra tarihe karışabilir zira dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan bilim insanları, yapay deri yardımıyla robotlara dokunma hissi kazandırmaya çalışıyor.

Bu alanda çalışmaların hız kazanmasının sebeplerinin başında ise otomasyonun yükselişi geliyor. Halihazırda endüstri sektöründe 3 milyon robot bulunduğu belirtiliyor. 2023 yılı ile birlikte bu sayının yıllık bazda yaklaşık %10 oranında artması bekleniyor. Bu haliyle ise 2030 yılı geldiğinde bu robotların 20 milyon insanın işini yapar hale geleceği tahmin ediliyor.

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Bu alanda çalışmalar yürüten ve Maryland Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nde görevli John Yiannis Aloimonos yapay deri alanındaki çalışmalarla ilgili, “Yapay deri, robotların çevrelerini çok daha detaylı ve hassasiyet oranı yüksek biçimde algılamalarını sağlıyor. Bu sayede makineler hem çok daha emniyetli şekilde hareket edebiliyor hem de insanlarla yanında çalışırken daha dikkatli hareket etmelerini sağlıyor.” ifadelerini kullanmış.

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Bu alandaki teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotların sözel olmayan uyarılara da tepki verebileceği bunların görme ve işitme gibi duyularla bir araya getirilebileceği belirtiliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar ve Yapay Zekâ Bölümü Yöneticisi Daniela Rus, insanların dokunma yoluyla aldıkları geribildirim sayesinde çevremiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuzu ve hareketlerimizi de bu veriler doğrultusunda ayarladığımızı söylerken robotların da bir gün benzer tepkiler verebileceğini söylemiş.

Yapay deri, sadece sanayide kullanılmak üzere geliştirilmiyor

Tabi tüm bu gelişmeleri endüstriyel seviyede düşünmek yanlış olur. ABD gibi nüfusu hızla yaşlanan ülkelerde, yaşlı bakımı gibi faaliyetlerde robotlardan daha da çok istifade edileceği ön görülüyor. Daha çok, güç gerektiren işlerde istifade edilen bu makinelerden ileride çok daha “hassas ve insancıl” faaliyetlerde faydalanmak mümkün olacak.

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Robotların insan hislerine sahip olmasının yanında görünüş olarak insanlara benzemesi için de çalışılıyor. Bu alanda canlı deri çalışmaları dahi yapılmış. Bu sayede insanların robotları daha kolay hayatlarının bir parçası haline getirebileceği düşünülüyor. Ancak bu konu, bazı uzmanların görüşlerine dahilinde ne yazık ki bir hayal ve zorlama bir düşünce tarzı.

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Open Robotics isimli şirketin CEO’su Brian Gerkey’e göre bu tür çabalar için altın standart insan ve hayvan derisi. Gerkey'nin konuyla ilgili açıklaması ise “bildiğim kadarıyla insan ya da hayvan derisi üretecek bir teknolojiye sahip değiliz” şeklinde olmuş. Zaten Gerkey, robotların insanlar tarafından kabul edilmesi için insana benzemeleri gerektiği fikrini de saçma bulduğunu ifade ederken bizlerin böyle bir beklenti içinde olduğu tezinin ise zorlama bir tartışma sonucu ortaya çıktığını savunmuş.

Robotlara dokunma hissi kazandırmak için çalışmalarına devam eden insanlar için bir sorun da maliyet. Söz konusu teknolojinin imali için ihtiyaç duyulan donanım maliyetleri çok yüksek olduğundan üreticiler için öncelik, robotların el ve kol bölgelerini yapay deri ile kaplamak olacakmış gibi görünüyor.

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