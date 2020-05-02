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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı

    2024 yılında Ay'a yeniden insan götürmek için düzenlenecek Artemis görevi kapsamında iniş aracı geliştirecek şirketler belirlendi. NASA, bu kapsamda 3 şirkete 1 milyar dolara yakın teşvik verecek.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı
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    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en son 1972 yılında insan gönderdiği uydumuz Ay’ı yeniden insanlı bir görevle ziyaret etmek için yoğun mesai ve para harcıyor. Kurumun Artemis isimli projesinin önemli bir ayağını oluşturan ve bir sonraki erkek ile ilk kadın astronotu Ay’ın yüzeyine indirmek için geliştirilen iniş araçlarına özel bir önem veriyor.

    Ayrıca Bkz. "GPS, faaliyete geçişinin 25. yılını kutluyor"

    NASA’nın 2024 yılında düzenlenmesi planlanan görev kapsamında geliştirilecek araçlar için özel şirketlere görev vereceğinin bilindiği bir süreçte kurumun yöneticisi Jim Bridenstine, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Artemis görevinde kullanılacak iniş araçlarını geliştirecek şirketlerin duyurulduğu açıklamada Blue Origin liderliğindeki “Ulusal Takım”, Dynetics ve SpaceX’e görev verileceği belirtildi. Yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki teşvik paketini de paylaşacak şirketler aşağıdaki araçları geliştirecek.

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    Blue Origin ve Ulusal Takım

    NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı
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    Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’a ait uzay şirketi Blue Origin’in liderliğinde kurulan ve Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Draper isimli şirketlerin ortak olduğu Ulusal Takım’a ait Entegre İniş Aracı (Integrated Lander Vehicle-ILV) üç aşamadan oluşuyor. Blue Origin’a ait Blue Moon Lander isimli aracı temel alan ILV, yine Blue Origin’e ait New Glenn Roket Sistemi ve United Launch Alliance’ye ait (ULA) Vulcan Fırlatma Sistemi ile uzaya gönderilecek. Ulusal takım bünyesindeki şirketler, aracın diğer donanımını üretecek.  Astronotları yüksek ay yörüngesinden daha alçak yörüngeye taşıyacak birinci fazın ardından alçalma fazında astronotlar alçak yörüngeden yüzeye indirilecek. Görevin tamamlanmasını müteakip ise yükselme fazıyla astronotlar Ay’ın yüzeyinden ayrılacak. Ulusal Takım NASA’dan 579 milyon dolar teşvik alacak.

    Dynetics

    NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı
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    United Launch Alliance’ye ait (ULA) Vulcan Fırlatma Sistemi ile uzaya gönderilecek araç tek bir modülden oluşuyor. Dynetics İnsan İndirme Sistemi (Dynetics Human Landing System-DHLS) isimli araç, astronotları Ay’ın yüzeyine çok çok yakın bir yerde indirecek. Bu mesafe astronotların yüzeye kolay bir şekilde inişi ve ayrılışını sağlayacak. Dynetics’in NASA’dan alacağı teşvik ise 253 milyon dolar olacak.

    SpaceX

    NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı
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    SpaceX’in Ay’a inmek üzere geliştirdiği araç ise denemeleri birçok kez haber olmuş olan Starship. Geçtiğimiz günlerde şirketin Boca Chiaca’daki merkezinde dördüncü prototipi test edilen araç, testi başarıyla tamamlamıştı. Starship, uzaya Super Heavy roketi ile fırlatılacak. SpaceX’e layık görülen teşvik ise 135 milyon dolar.

    NASA’nın şirketlerle imzaladığı kontrat, 10 aylık süreye sahip. Kurum, 10 aylık sürenin bitmesine çok az bir süre kala ya da bu sürenin sonunda hangi şirketin aracına karar verdiğini açıklayacak. Yani, en yüksek teşviki alan şirketin kazanacağı diye bir garanti yok.

    Aşağıdaki videoda NASA seçtiği şirketlere ait araçların kısa bir videosunu izleyebilirsiniz. Siz olsaydınız hangi aracı tercih ederdiniz? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın.



    Kaynakça https://www.bbc.com/news/amp/science-environment-52465585 https://arstechnica.com/science/2020/04/nasa-awards-lunar-lander-contracts-to-blue-origin-dynetics-and-starship/ https://www.npr.org/2020/05/01/848909045/nasa-names-firms-in-competition-to-build-next-gen-lunar-lander Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aliofage (Ali Asaf) 2 hf. en beğenilen
    SpaceX kazanacaktır diye düşünüyorum Aya yeniden gitmek heyecanlı olacak. Hâlâ aya gidilmediğini düşünenler var hem de çok
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Dropzone (Arif ) 2 hf. aliofage
    ya adamlar hala atmosferin geçilemediğini, gösterilen görsellerin video görselleri olduğunu iddia ediyor
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 hf.
    En somut başarılar space x e ait olmasına rağmen en küçük bütçe ona verilmiş.
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    monacomen 2 hf.
    Vatandaşlarına maske dağıtamıyor, sağlık sigortaları yok milyarlarca dolar Ay'a yolluyorlar. O mekiğin yaktığı yakıtın bile doğaya kattığı zararı karşılamaz o yolculuğun maliyeti. Ama büyük ülke aleyhine bir şey söylersek bizi döverler diye korkuyoruz bizde.
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    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Neden en fazla parayı Blue Origin ve Ulusal Takım almışki?
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Bi gezip gelelim😁
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    aliofage (Ali Asaf) 2 hf. en beğenilen
    SpaceX kazanacaktır diye düşünüyorum Aya yeniden gitmek heyecanlı olacak. Hâlâ aya gidilmediğini düşünenler var hem de çok
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Dropzone (Arif ) 2 hf. aliofage
    ya adamlar hala atmosferin geçilemediğini, gösterilen görsellerin video görselleri olduğunu iddia ediyor
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    TALTAL (Cahit ) 2 hf.
    maalesef var ve çok hem de.
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    Sarı Mucit 2 hf.
    Aya gittiğini iddia edenler gittiklerine dair kitaba el basıp yemin etmekten kaçıyorlar. Youtube da videolar mevcut Hala aya gittiklerine inanan var mı?
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