Bilim insanları, yeraltında sürpriz yaşam formları keşfetti

Dünya'nın derinliklerindeki gizli yaşam: İşte yeraltı ekosistemlerinin detayları
Uluslararası bir araştırma ekibi, dünya çapında 1.400'den fazla veri setini inceleyerek yeraltı mikrobiyal yaşamının görülmemiş boyutlarını keşfetti. Çalışma, gezegenin kabuğundaki nemli çatlakların mikrobiyal hücrelerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapabileceğini gösterdi. Woods Hole Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'ndan mikrobiyal ekolojist Emil Ruff'ın öncülüğündeki araştırma, geleneksel düşüncenin aksine yeraltı ortamları daha az çeşitli ve canlı değil, tam tersine zengin bir yaşam alanı olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, daha önce göz ardı edilen yeraltı mikrobiyal sistemlerinin yüzey ekosistemleriyle rekabet edebilecek kadar çeşitli olduğunu tespit etti. Bu keşif, yaşamın sadece güneş ışığına bağlı olmadığını, farklı koşullarda da gelişebileceğini kanıtlıyor. Bu bulgu, sadece bilimsel bir keşif değil aynı zamanda yaşamın uyum sağlama yeteneğine dair çarpıcı bir kanıtı. Yeraltı ortamlarındaki mikroorganizmalar, en zorlu koşullarda bile hayat bulabiliyor ve çoğalabiliyor.Kaynakça https://arstechnica.com/science/2025/01/life-is-thriving-in-the-subsurface-depths-of-earth/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq0645 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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