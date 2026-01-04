Realme Neo 8, Snapdragon 8 Gen 5 ile sahneye çıkıyor

Tam Boyutta Gör Realme Neo 8, markanın amiral gemisi odaklı yeni modeli olarak resmi takvime girmiş durumda. Realme tarafından yapılan açıklamayla birlikte cihazın hem adı hem de kullanacağı işlemci platformu netlik kazandı. Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle gelecek Realme Neo 8, performans ve verimlilik tarafında iddialı bir konumlandırmaya sahip olacak. Ocak 2026’da tanıtılması planlanan model, özellikle mobil oyun ve uzun süreli kullanım senaryolarını hedefliyor.

İşte Realme Neo 8'in beklenen özellikleri:

İlk açıklamalara göre Realme Neo 8, ay sonuna doğru Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak. Qualcomm’un en güncel amiral gemisi platformlarından biri olan Snapdragon 8 Gen 5, yalnızca ham güç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha gelişmiş yapay zekâ işlemleri ve enerji yönetimiyle dikkat çekiyor. Realme’nin bu platformu tercih etmesi ise Neo serisinin artık orta-üst segmentten amiral gemisi seviyesine doğru evrildiğini gösteriyor.

Paylaşılan resmi performans verileri, Realme Neo 8’in AnTuTu testinde 3,58 milyon puanı aşarak Android ekosisteminde üst sıralara yerleştiğini ortaya koyuyor. Ancak Realme yöneticilerinin özellikle vurguladığı nokta, bu gücün kısa süreli zirve performans için değil, sürdürülebilir kare hızları ve dengeli ısı yönetimi için optimize edilmiş olması. Bu yaklaşım, uzun oyun seanslarında yaşanan performans düşüşlerini azaltmayı ve cihazın günlük kullanımda daha stabil çalışmasını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntılar ve resmi tanıtım paylaşımları, Realme Neo 8’in ekran tarafında da iddialı olacağını gösteriyor. Cihazın, 6,78 inç boyutunda düz bir Samsung AMOLED panelle gelmesi bekleniyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, 1 Hz ile 165 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızına sahip olacak. Yüksek frekanslı PWM karartma desteği ise özellikle uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Kamera tarafında Realme Neo 8’in, büyük sensörle desteklenen 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu sensörün düşük ışık performansını artırması ve daha dengeli dinamik aralık sunması amaçlanıyor. Sızdırılan görsellerde cihazın metal çerçeveli bir kasaya sahip olduğu ve sol üst köşeye konumlandırılmış kare bir kamera modülüyle geleceği görülüyor.

Batarya kapasitesi de Realme Neo 8’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 8.000 mAh büyüklüğündeki batarya, 80W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca bypass şarj özelliği sayesinde, özellikle oyun oynarken cihazın doğrudan adaptörden güç alması sağlanarak bataryanın ısınması ve yıpranması azaltılıyor. Son olarak güvenlik ve dayanıklılık tarafında ise ultrasonik parmak izi okuyucu ile IP68/69 sertifikalı toz ve suya dayanıklı bir kasa bekleniyor.

