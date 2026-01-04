Realme Neo 8, Snapdragon 8 Gen 5 ile sahneye çıkıyor

İşte Realme Neo 8'in beklenen özellikleri:
İlk açıklamalara göre Realme Neo 8, ay sonuna doğru Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak. Qualcomm’un en güncel amiral gemisi platformlarından biri olan Snapdragon 8 Gen 5, yalnızca ham güç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha gelişmiş yapay zekâ işlemleri ve enerji yönetimiyle dikkat çekiyor. Realme’nin bu platformu tercih etmesi ise Neo serisinin artık orta-üst segmentten amiral gemisi seviyesine doğru evrildiğini gösteriyor.
Paylaşılan resmi performans verileri, Realme Neo 8’in AnTuTu testinde 3,58 milyon puanı aşarak Android ekosisteminde üst sıralara yerleştiğini ortaya koyuyor. Ancak Realme yöneticilerinin özellikle vurguladığı nokta, bu gücün kısa süreli zirve performans için değil, sürdürülebilir kare hızları ve dengeli ısı yönetimi için optimize edilmiş olması. Bu yaklaşım, uzun oyun seanslarında yaşanan performans düşüşlerini azaltmayı ve cihazın günlük kullanımda daha stabil çalışmasını amaçlıyor.
Kamera tarafında Realme Neo 8’in, büyük sensörle desteklenen 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu sensörün düşük ışık performansını artırması ve daha dengeli dinamik aralık sunması amaçlanıyor. Sızdırılan görsellerde cihazın metal çerçeveli bir kasaya sahip olduğu ve sol üst köşeye konumlandırılmış kare bir kamera modülüyle geleceği görülüyor.
Batarya kapasitesi de Realme Neo 8'in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 8.000 mAh büyüklüğündeki batarya, 80W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca bypass şarj özelliği sayesinde, özellikle oyun oynarken cihazın doğrudan adaptörden güç alması sağlanarak bataryanın ısınması ve yıpranması azaltılıyor. Son olarak güvenlik ve dayanıklılık tarafında ise ultrasonik parmak izi okuyucu ile IP68/69 sertifikalı toz ve suya dayanıklı bir kasa bekleniyor.